مي سليم تهنئ أحمد السعدني بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأت الفنانة مي سليم، الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده الـ 42، ونشرت صورة له من خلال خاصية إستوري عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وكتبت مي سليم على الصورة: “عيد ميلاد سعيد ” .

واحتفل الفنان أحمد صلاح السعدني، امس الجمعة 16 يوليو بعيد ميلاده، إذ أنه من مواليد 1979.



جدير بالذكر أن أحمد صلاح السعدني عمل كممثل للمرة الأولى من خلال مسلسل "رجل في زمن العولمة" مع والده صلاح السعدني، لتتوالى أعماله الفنية.



ولد أحمد السعدني عام 1979، وعرف طريق التمثيل في سن صغيرة لملاحقته لوالده الفنان صلاح السعدني في كواليس العديد من أعماله الشهيرة التي من أبرزها مسرحية باللو.

وقال أحمد السعدني في لقاء له مع برنامج صاحبة السعادة، إنه كان يستمتع بكواليس مسرحية باللو التي قام والده ببطولته مع إسعاد يونس وهالة فاخر وعدد كبير من النجوم.

تحدث أحمد السعدني أيضا عن أغرب دور عرض عليه بحسب وصفه، وهو شخصية أشرف بشندي في مسلسل أفراح القبة، وهو العمل الذي سبب صدمة حضارية للجمهور.

وقال أحمد السعدني إن ورق مسلسل أفراح القبة صدمه هو شخصيا، ولم يصدق في البداية أنه قادرا على تقديم هذا الدور لكن رؤية المخرج محمد ياسين كانت سابقة وفي محلها.



وتحدث أحمد السعدني في لقائه مع صاحبة السعادة عن أول مسلسل له يعرض في الموسم الرمضاني وهو سكة الهلالي الذي عرض عام 2006، وهو بطولة يحيى الفخراني ونهال عنبر ومنة شلبي.

بدأ أحمد السعدني مشواره التمثيلي في التسعينات بالظهور كضيف شرف في عدد من أعمال والده، لكن بدايته الحقيقية كانت بدور عمر الحسيني في مسلسل رجل من زمن العولمة عام 2002.