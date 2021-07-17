تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم أداء طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة لامتحان مادة الكيمياء شعبة "العلمي" والجغرافيا "المكفوفين " في مدارس مركز ومدينة سمنود.

وجاء ذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ محمد متولي رئيس مركز سمنود.

كما تفقد "رحمي" المحافظ لجان مدارس السادات الثانوية بنات، سمنود الرسمية للغات، سمنود الإعدادية بنين، بهبيت الحجارة الثانوية وميت عساس الثانوية.

كما أطمئن محافظ الغربية على سير الامتحانات دون أي معوقات وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة التباعد الاجتماعي للطلاب والطالبات.

أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن ٢٢٨٢١ طالب وطالبة يؤدون امتحان مادتي الكيمياء داخل ١٢٧ لجنة بالإضافة إلى ٢١ طالب وطالبة يؤدون امتحان مادة الجغرافيا في لجنة معهد النور المكفوفين، مشيرا إلى أن الامتحانات تسير بانتظام ولم تبلغ غرفة العمليات بأي أحداث حتى ساعته وتاريخه.

شاهد ..محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود ..صور

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