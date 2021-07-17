سلاح الجوع.. هل فعلا ارتكب بايدن جريمته الأولى ضد كوبا؟

أين أنت يا أمريكا؟

اتهم أمريكيون، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن باستخدام الجوع كسلاح ضد كوبا، وذلك على خلفية الأزمة السياسية والاقتصادية المتفاقمة، والتي دعت الكوبيين للنزول إلى الشوارع، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال نشطاء إن إدارة بايدن تفرض عقوبات على كوبا، وهو الأمر الذي ساهم في تفاقم أزمة الجزيرة الاقتصادية.

سلاح التجويع

قالت شيريل لباتش، الرئيسة المشاركة للشبكة الوطنية حول مشاكل كوبا: "تستخدم الولايات المتحدة الجوع، كسلاح وتحذر الحكومة الكوبية من استخدام العنف".

وذكرت لباتش، أن السياسة الأمريكية تجاه كوبا لم تتغير بعد وصول بايدن إلى السلطة، على سبيل المثال، في 90٪ من الحالات، يتم رفض طلبات التأشيرة التي يقدمها الكوبيون.

وقالت مهاجرة كوبية طلبت عدم ذكر اسمها: "هذه أزمة إنسانية. لا توجد توابيت وأمصال كافية لـ 11 مليون شخص. قدمت شركة فايزر لقاحات للحكومة الكوبية لكنها رفضت ذلك".

دعوات لتحرير كوبا

ووفقا للمخرجة كاثرين مورفي، فإن الوضع الحالي في كوبا هو نتيجة السياسة الأمريكية التي تنتهجها واشنطن منذ 60 عاما.

ونوهت إلى أن الوضع تفاقم هناك بسبب جائحة الفيروس.

مطالبات بتسهيل التحويلات

وقالت مورفي، التي تدعو إلى أن تسمح واشنطن بالتحويلات العائلية إلى كوبا: "إذا كانت الولايات المتحدة مهتمة حقا باحتياجات الناس في كوبا خلال ظروف الوباء، فلماذا لا تفتح قناة واحدة للدول العائدات المالية إليها؟".

وقال جيمس كاونتس إيرلي، عضو "شبكة حماية الإنسانية" في الولايات المتحدة، إن إدارة بايدن، من خلال الإبقاء على الحظر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترامب، دفعت الناس إلى الثورة في كوبا.

احتجاجات كوبا

"انظر يا بايدن"

تمكن الآلاف من الكوبيين الذين احتجوا ضد حكومتهم من لفت انتباه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، لكن رده جعلهم يشعرون بالضيق.

رحب معظم الكوبيين - حتى أولئك الذين لم يسمعوا به من قبل - برئاسة بايدن بعد أربع سنوات من تدهور العلاقات وزيادة العقوبات في عهد سلفه دونالد ترامب.

بايدن على نفس خطى ترامب رغم التصريحات المعاكسة

قبل انتخابه، قال بايدن لموقع “سيبركوبا” الإخباري المعارض على الإنترنت إنه سيلغي قيود ترامب على التحويلات المالية والسفر، والتي قال إنها أضرت بالكوبيين وفصلت العائلات.

لكن بعد ستة أشهر من ولايته، لا يزال الكوبيون ينتظرون اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم الوعود.

خيب آمال الكوبيين

وقال الأكاديمي والدبلوماسي الكوبي كارلوس الزوغاراي: "من الواضح أنه خيب آمال الكثيرين (الكوبيين) الذين كانوا يأملون أن يعود إلى سياسات (باراك) أوباما، بل أن يعكس إجراءات ترامب الفظة".

مظاهرات أين أنت يا بايدن

قال بايدن خلال حملته الانتخابية: "ليس هناك شك في أنه كان هناك الكثير من التوقعات بشأن أشياء كثيرة".

في 11 و 12 يوليو، نزل آلاف الكوبيين إلى الشوارع في 40 مدينة حول الجزيرة وهم يهتفون "الحرية" و"لتسقط الديكتاتورية" و"نحن جوعى".

وقتل شخص وأصيب العشرات واعتقل أكثر من 100.

انتقادات لاذعة بين بايدن وكانيل

وتبادل بايدن الانتقادات اللاذعة مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل.

وقال بايدن يوم الخميس: "كوبا للأسف دولة فاشلة وتقمع مواطنيها".

مظاهرات كوبا

في اليوم التالي، رد دياز كانيل: "لقد فشلت الولايات المتحدة في جهودها لتدمير كوبا، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات على ذلك".

وأضاف: "إذا كان لدى الرئيس جوزيف بايدن قلق إنساني صادق على الشعب الكوبي، فيمكنه إلغاء الإجراءات الـ 243 التي نفذها الرئيس دونالد ترامب، بما في ذلك أكثر من 50 إجراءً تم فرضها بقسوة خلال جائحة فيروس كورونا، كخطوة أولى نحو إنهاء الحصار".

وتحدث رئيس كوبا والحزب الشيوعي ميجيل دياز كانيل إلى الأمة، قائلا إن الولايات المتحدة مسئولة عن الاضطرابات، كما دعا أنصاره إلى مجابهة "الاستفزازات"، قائلا إن الموالين له مستعدون للدفاع عن الحكومة بأرواحهم.

وقال وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريجيز باريلا، إن "الرئيس ميجيل دياز كانيل في مدينة سان أنطونيو دي لوس بانوس مع شعب ثوري حشد ضد الحملة الإمبريالية وعملائها المأجورين"، مضيفا أن أحد مطالب أنصر الرئيس هو رفع الحصار الاقتصادي عن الجزيرة.

موقف روسيا والصين

أعربت روسيا والصين والحكومات اليسارية في أمريكا اللاتينية عن دعمها للنظام الكوبي.



شغب كوبا

بن رودس

حث بن رودس مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد الرئيس أوباما، بايدن على التحرك.

وكتب رودس على تويتر يوم الثلاثاء: "عبر الكوبيون بشجاعة عن إحباطهم ومارسوا حقوقهم العالمية بطرق ملهمة حقًا. يجب أن نفكر قبل كل شيء فيما يمكننا القيام به لمساعدتهم".

ودعا إلى إعادة التحويلات المالية والسفر وعودة موظفي السفارة الأمريكية إلى هافانا.