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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

رانيا يوسف والاعلامي
رانيا يوسف والاعلامي العراقي نزار الفارس

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة الفنانة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف الإعلامي العراقي نزار الفارس إداريا وتحديد ميعاد جلسة لها مع أول دور انعقاد.

وأقام المستشار هيثم عباس، بصفته وكيلا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف، وطالب فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير فى حقه على مواقع التواصل الاجتماعي(السوشيال ميديا).

وجاء في الدعوى أن الإعلامي نوار الفارس أنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجة (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنه فؤجى أنها تتهمة تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا.

وأضافت أنه ينتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني.

المحكمة الاقتصادية الفنانة رانيا يوسف محاكمة الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية سب وقذف

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