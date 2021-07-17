سيف زاهر: حمدي النقاز يعود لحسابات الزمالك

فجر الإعلامي سيف زاهر مفاجأة مدوية، بشأن إمكانية عودة التونسي حمدي النقاز لاعب الترجي، إلى صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس:" يتردد كلام عن عودة حمدي النقاز مجددا، وإدارة الزمالك لها مطلق الحرية عودة اللاعب".

وتابع سيف زاهر:" مستوى حمدي النقاز في الترجي تراجع، مقارنة بأداءه مع الزمالك، لأن الزمالك والأهلي هم صناعي النجوم".

كانت تقارير صحفية أشارت خلال الأيام الماضية، إلى رغبة حمدي النقاز عن الترجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن حمدي النقاز فسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، في شهر ديسمبر 2019 ، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

حسين لبيب يكشف طلبات كارتيرون للصفقات الجديدة وحقيقة رحيله



في سياق آخر،تحدث الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك، مؤخرا، عن أبرز الملفات التى تخص فريق الكرة أثناء تواجده ضيفا على الإعلامى إبراهيم عبدالجواد عبر قناة أون تايم سبورتس .

وأكد لبيب أن أي شيء سيطلبه باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق سيحاول تلبيته.. مشيرا إلى أن كارتيرون طلب ضم مهاجم، ولاعبي وسط وظهير أيمن وهو ما نعمل حاليا على تحقيقه لفريق الكرة بناء على طلبات المدير الفنى.



وأوضح حسين لبيب فيما يخص الأقاويل التى تشير لرحيل الفرنسى كارتيرون عن الفريق لتدريب الترجى التونسى : لم أتحدث مع كارتيرون حول ما يتردد عن رحيله للترجي التونسي، ولكننا نرى رؤيته للمستقبل وتخطيطه له.



وأضاف: تلقينا عروضا رسمية لـ 6 لاعبين في الوقت الماضي ولكننا متمسكون بكل اللاعبين ولو استطاع أي ناد دفع العقود التي سنضعها للاعبين فليقدم لنا عرضا، لكننا سنضع أسعارا عالية لا أحد سيستطيع دفع قيمتها.



واشار لبيب : صفقة سيف الجزيري انتهت مع المقاولون في 25 دقيقة بعد طلب كارتيرون تفعيل شرائه .. فالمهم بالنسبة لنا أن يعرف اللاعب متى سيحصل على مستحقاته.



