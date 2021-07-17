عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أنيق.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

هنا الزاهد
هنا الزاهد

حرصت الفنانة  هنا الزاهد، على مشاركة جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت  هنا الزاهد في الصورة بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا جذابا منقط باللونين الابيض والاسود ورفعت شعرها بطريقة مميزة، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيها.
 

وحرصت هنا الزاهد على تهنئة زوجها النجم أحمد فهمي بعد عرض فيلمة "العارف" وكتبت: "مبروك فيلم العارف دائما فخورة بيك .
 

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا لفيلم العارف  الثلاثاء  بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من  غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تم تصوير الفيلم  بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم  الفنان أحمد فهمي  خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .
 

وكانت كشفت الفنانة  هنا الزاهد، عن السر وراء تهكير اكونتات زوجها الفنان أحمد فهمي علي السوشيال ميديا أنه ترويج لفيلم العارف، حيث نشرت صورة البوستر الرسمي عبر حسابها الشخصي على انستجرام.

 

وكتبت  هنا الزاهد قائلة: "مبروك حبيبي فخورة بيك. عارفة إنه دور جديد مُتحمسة اني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده".
 

يذكر أن طمأنت الفنانة  هنا الزاهد متابعيها على صحة والدتها، وكشفت عن تطورات حالتها الصحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

حيث كتبت  هنا الزاهد قائلة: "شكرًا كل الناس اللي كلمتني و زارتنا و اللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت . الحمد لله رب العالمين "

 

وكشفت الفنانة  هنا الزاهد عن المرض الذى أصاب والدتها فى الفترة الأخيرة وخضعت بسببه إلى عملية جراحية دقيقة.

 

وقالت  هنا الزاهد: “أرجو الدعاء لوالداتي أن يتم شفاؤها على خير اللهم اشف الأجساد من هذا الورم الخبيث ورد لها عافيتها واحرسها بعينك التى لا تنام”.

 

فيما أعلنت الفنانة الشابة فرح  الزاهد -شقيقة الفنانة  هنا الزاهد- عن تعرض والدتهما  لوعكة صحية، وإجرائها عملية جراحية مهمة اليوم السبت 12 يونيو، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وكتبت فرح الزاهد من خلال خاصية ستوري انستجرام: «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فانها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة فنأمل الخروج منها سالمة ان شاء الله».

وبدأت فرح الزاهد خطوات حثيثة في مجال التمثيل بظهورها مع شقيقتها الممثلة هنا الزاهد في مسلسل حلوة الدنيا سكر، لكن مسلسل الطاووس يعد البداية الحقيقة لها.

 

هنا الزاهد فستان أنيق تستعرض رشاقتها اطلالة فستان منقط

ترشيحاتنا

أهلي مدينة نصر يستعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بـ ٥ شاشات عملاقة

لتجنب الإصابة بها .. اكتشف أسباب البواسير

قبل العيد.. الذهب يتراجع جنيهان في نهاية تعاملات اليوم

فييرا يكشف لـ صدي البلد فرص الاهلي للفوز بـ دورى أبطال إفريقيا

رسميًا.. الكشف عن ميتسوبيشي إكليبس كروس 2022 الهجينة

جوجل تطرح إصدار Android 12 beta 3 رسميا.. إليك أبرز مميزات أندرويد 12

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

يطالبها بتعويض ٥ ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة رانيا يوسف بتهمة سب وقذف نزار الفارس إداريا

لتجنب الإصابة بها .. اكتشف أسباب البواسير

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

انخفاض منسوب النيل.. كارثة في السودان بسبب سد النهضة

مدرس يشيد بـ امتحان الكيمياء للثانوية العامة: جميل ويتحل في دقايق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمسري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

تلميح مباشر.. أحمد الفيشاوى يستفز محمد رمضان مرة أخرى

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ