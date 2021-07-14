شاهد|مصطفى خاطر يشارك جمهوره صورا مع أبطال فيلم العارف من العرض الأول

نشر نجم مسرح مصر مصطفى خاطر، صورًا من العرض الأول لفيلم “العارف” برفقة أبطال الفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتفاعل مع الصور عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، و أبدوا حماسهم للفيلم.

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم العارف بطولة الفنان أحمد عز، أقامت عرضًا خاصًا لفيلم العارف اليوم الثلاثاء بأحد المولات الشهيرة بالتجمع الخامس، على أن ينطلق الفيلم فى جميع دور العرض بدءًا من غدٍا الأربعاء للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائي.

وحرص على الحضور أبطال فيلم العارف، بجانب مجموعة من النجوم منهم محمد عطية، ومحمد أنور، وكريم فهمي، وأحمد فهيم، هنادي مهنا وزوجها.

ومن المقرر إقامة عرض خاص لفيلم العارف بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة أيضًا نهاية الأسبوع الجاري، حيث يحتل أحمد عز مكانة كبيرة وشهرة مميزة في الإمارات.

"العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر ، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

تم تصوير الفيلم بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، واستخدم الفنان أحمد فهمي خدعة للترويج للعمل حيث أوهم متابعيه ان حسابه الشخصى تم اخترافه ، نظراً لانه يلعب دور هاكر داخل أحداث الفيلم .