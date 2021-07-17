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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قبل العيد.. الذهب يتراجع جنيهان في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب

واصل  سعر الذهب تراجعه في نهاية تعاملات اليوم السبت بمتوسط جنيهان علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة ومنذ أمس الجمعة ، ليصل جملة ما فقده المعدن الأصفر خلال يومين 7 جنيهات وذلك قبل عيد الأضحى . 


وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 792 جنيها مقابل794  جنيها أمس بفارق جنيهان.

سعر الذهب اليوم الخميس 15 يوليو 2021

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021


بينما بلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة نحو 905 جنيها مقابل 907  جنيها أمس بفارق جنيهان.


ووصل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين الذهب نحو 679 جنيها مقابل681 جنيها أمس بفارق جنيهان
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة نحو 528 جنيها مقابل 530  جنيها أمس بفارق جنيهان.
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه


سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دائما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.
 

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