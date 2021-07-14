يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في نهاية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:



عيار 24 905 إلى 907

عيار 22 830 إلى 832

عيار 21 792 إلى 794

عيار 18 679 إلى 681

عيار 14 528 إلى 529

عيار 12 453 إلى 454

الاونصة 28,150 إلى 28,221

الجنيه الذهب 6,336 إلى 6,352

الكيلو 905,143 إلى 907,429



سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.