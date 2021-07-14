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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

ارشيفية
ارشيفية

يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في نهاية التعاملات  بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

 

 


عيار 24  905 إلى 907
عيار 22  830 إلى 832
عيار 21  792 إلى 794
عيار 18  679 إلى 681
عيار 14  528 إلى 529
عيار 12  453 إلى 454
الاونصة  28,150 إلى 28,221
الجنيه الذهب  6,336 إلى 6,352
الكيلو  905,143 إلى 907,429


سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

سعر الذهب اليوم الأربعاء سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر عيار 14 اليوم

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