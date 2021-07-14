عيار21 يسجل 788 جنيها..سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021

يستعرض موقع صدى البلد سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في بداية التعاملات بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والتي جاءت على النحو التالي:

عيار 24 من 898 إلى 901

عيار 22 من 823 إلى 826

عيار 21 من 786 إلى 788

عيار 18 من 674 إلى 675

عيار 14 من 524 إلى 525

عيار 12 من 449 إلى 450

الاونصة من 27,937 إلى 28,008

الجنيه الذهب من 6,288 إلى 6,304

الكيلو من 898,286 إلى 900,571

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرين الى الذهب كاستثمار آمن و مخزن للقيمة خاصة فى أوقات الاضطرابات و التى دايما ما يتبعها حالات من التذبذب فى سعره وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط او الارتفاع.

