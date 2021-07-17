قبل الإعلان عنها رسميا.. نواب يتوقعون زيادة أسعار البنزين في مصر.. والسبب: ارتفاع النفط

قبل الإعلان عنها رسميا.. برلماني يتوقع ارتفاع أسعار البنزين 25 قرشا

برلمانية:

تسعير البنزين في مصر مرتبط بأسعار النفط عالميا

الدولار والنفط.. موازنة النواب:

تسعير البنزين في مصر يخضع لمعادلة سعرية



يترقب ملايين المصريين إعلان التدخل الثامن لإعلان أسعار البنزين الجديدة خلال الساعات المقبلة التي تتم بشكل ربع سنوي، من خلال اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي يتم وفق آلية محدد تم الاتفاق عليها مع الجهات المعنية، فما هي توقعات النواب بشأن الأسعار الجديدة؟

زيادة 25 قرشا

توقع النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ارتفاع أسعار البنزين في مصر 3% أي ما يعادل 25 قرشا خلال الثلاثة أشهر القادمة بعد اجتماع لجنة التسعير الربع سنوي والمقرر انعقاده خلال الساعات القليلة المقبلة.



وأوضح بدراوي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة تتحوط في تحريك أسعار البنزين، نظرا للظروف الاقتصادية الحالية وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب خفض أو تثبيت أسعار البنزين حتى لا تشكل عبئا على الموازنة، خاصة ارتفاع سعر برميل النفط عالميا.

ونوه النائب بأن تسعير البنزين في الخارج يتم بشكل يومي أي أن الأسعار تتغير كل يوم، إلا أنه في مصر يتم بشكل ربع سنوي كل 3 شهور وذلك كبداية لتقييم تجربة لجنة التسعير التي بدأت عملها في يوليو 2019.

وتابع أن لجنة التسعير تحدد سعر البنزبن الجديد بناءً على عدة معطيات متعارفة، وهي سعر برميل النفط عالميا "مقارنة بسعره خلال الثلاثة أشهر السابقة، وأيضا سعره بالموازنة العامة"، وأيضا سعر صرف الدولار وأيضا حجم الاستهلاك المحلي.

وهناك عوامل إضافية يتم الأخذ بها لتحديد أسعار البنزين الجديدة وهي بحسب القانون تحريك أسعار البنزين الجديدة كل ثلاثة أشهر بحد أقصى 10% صعودا وهبوطا عن السعر السابق، مهما كان حجم التغيير في المعطيات، وأيضا هناك عوامل احترازية مثل الظروف الحالية المتمثلة في فيروس كورونا وتداعياته السلبية الشديدة على القطاع والاقتصاد بشكل عام.

زيادة عالمية

بدورها قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أسعار البنزين في مصر مرتبطة بالأسعار العالمية، مشيرة إلى أن أسعار النفط العالمية شهدت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسعرها قبل 3 أشهر والذي تم بناء عليه تسعير البنزين في مصر من قبل لجنة التسعير التي تجتمع بشكل ربع سنوي كل 3 أشهر.



وتوقعت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، ارتفاع أسعار البنزين خلال اجتماع اللجنة المقبلة، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، وذلك نتيجة الزيادة العالمية في أسعار النفط، حيث وصل سعر برميل النفط إلى ما يقرب من 73 دولار.

وطالبت عضو لجنة الموازنة، الحكومة بضرورة البحث عن موارد لسد عجز الموازنة دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية، ومنها التوسع في إنتاج المنتجات المطلوبة للتصدير وضبط المنظومة الضريبة للقضاء على التهرب الضريبي.

معادلة سعرية

فيما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تسعير البنزين في مصر يخضع لمعادلة سعرية، أهمها أركانها سعر الدولار والنفط عالميا، بالإضافة إلى عوامل آخرى متعلقة بحجم الاستهلاك المحلي والظروف الاقتصادية للدولة، إلى جانب سعر برميل النفط في الموازنة العامة.



وأضاف عمر في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر برميل النفط في الموازنة الحالية يقدر بحوالي 60 دولار، فيما بلغ سعره حاليا حوالي 70 دولار، موضحا أن لجنة تسعير البنزين في مصر لا تضع أسعار البنزين بناء على سعر النفط اليومي أو الشهري، لكنه يحتسب بناء على متوسط السعر خلال 3 أشهر، حيث قد يرتفع في شهر وينخفض في شهر آخر.



وتابع النائب أن هناك مؤشر جيد وهو ثبات سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بسعر النفط الذي يشهد تغيرا مستمرا، لذلك من المتوقع أن يتم تثبيت أسعار البنزين في مصر خلال الأشهر الثلاثة القادمة أو رفعها بنسبة طفيفة.



وجاءت أسعار المنتجات البترولية من شهر أبريل حتى يونيه 2021 كالآتي: 6.50 جنيه للتر البنزين 80 و7.75 جنيه للتر البنزين 92 و8.75 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.