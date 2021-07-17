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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة من التعليم لطلاب الدبلومة الأمريكية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم انه وفقًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت الوزارة اجتماعًا مع وزارة التعليم العالي لمناقشة بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بالشهادات الدولية، تم الاتفاق خلاله على الشكل النهائي لعمل super matching والخاص بطلبة الدبلومة الأمريكية كإجراء استثنائي لطلبة جريد 12 هذا العام والعام القادم فقط.

 

أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه يحق للطالب الاختيار في عمل  super matching بأعلى الدرجات التي حصل عليها من بين الامتحانات التي اجتازها (SAT I) ( SAT II) (EST II)  (EST I) (ACT I) (ACT II)، مشيرًا إلى أنه من حق الطالب أيضًا (إذا رغب) في عمل super matching  في مادة اللغة الإنجليزية بفرعيها reading  & writing  من بين امتحانات ACT & SAT.

 

أوضحت الوزارة أنه قد تم الموافقة على قبول امتحان الـ SAT من داخل جمهورية مصر العربية، وذلك حتى 15/2/2021 وللطلاب من خارج جمهورية مصر العربية حتى 15/8/2021، بشرط تقديم ما يثبت إقامتهم الشرعية بالخارج، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على قبول امتحان الـ(ACT) حتى 15/8/2021 أو لحين صدور تعليمات جديدة.

 

أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لما يثار حول مادة الـ science في امتحان الـ ACT فقد تم الاتفاق على ما يلى:ـ

ـ يجوز قبول الطالب بالكليات الأدبية بدون إضافة مادة الـ science  والاكتفاء بمادتي English & math  وتعدل الدرجات بما يعادل الدرجات المقررة لنتيجة هذه المواد.

ـ يجوز للطلاب الالتحاق بالكليات العملية دون كليات الطب بشرط أداء الطالب الامتحان في مادة الـ science  في امتحان ACT I أو ACT II.

ـ يجوز للطالب الالتحاق بكليات الطب بعد أداء الطالب الامتحان في مادة الـ science  في امتحان (ACT II).

- فيما يتعلق بعدم دراسة مادة الـ math  في G12 بشهادة البكالوريا الفرنسية فقد أفاد السادة ممثلو المجلس الأعلى للجامعات بأنه لا يوجد مادة رياضيات منفصلة بتلك الشهادة وأن المحتوى الدراسي لمادة الرياضيات يتم دراسته بمواد (chemistry ,physics, biology)، وقد طلب ممثلو المجلس الأعلى للجامعات إرسال المحتوى العلمي لتلك المواد لعرضها على مستشار مادة الرياضيات بالوزارة لدراسة مدى تضمينها لمادة الرياضيات (1) حتى يمكن احتسابها ضمن المواد المؤهلة لكليات الطب.

حضر الاجتماع خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للتعليم الثانوي، و ايمان صبري مدير عام التعليم الخاص، و محمد هاشم مدير التعليم الدولى بالإدارة العامة للامتحانات، و سيد الصافورى مدير عام مكتب التنسيق، و حسين زغلول مدير الشهادات الأجنبية، و محمد عامر ممثل مكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، و شيماء محمد عبد الحليم شئون التعليم والطلاب بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي.

التربية والتعليم الدبلومة الامريكية طارق شوقي

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