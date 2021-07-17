عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد الرافعي: لم أشعر بالخوف من تجسيد شخصية الرفاعي في “الاختيار”

احمد الرافعى
احمد الرافعى

قال أحمد الرافعي، الفنان والمخرج المسرحي وأحد أبطال مسلسلي "الاختيار" و"اللي ملوش كبير"، إنه لم يشعر بالخوف أثناء تجسيد شخصية عمر الرفاعي في مسلسل “الاختيار”، مضيفًا: "أقصى تصوراتي إن اللي شغالين في المهنة إني كويس ومعدي".


وأضاف “الرافعي”، خلال لقائه مع ياسمين فهمي وشيماء السباعي وهاجر الشرنوبي، ببرنامج "3 ستات"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أنه دائما يكون لديه تحسب لأي رد فعل، منوهًا بأنه وصلته مضايقات وتهديدات مثل الإشادات.


وأشار الفنان والمخرج المسرحي، إلى أن دوره في مسلسل "اللي ملوش كبير" كان أقل جهدا من دوره في مسلسل الاختيار، لأنه يتم التعامل مع شخصية متوافرة في الحياة بكثرة، مضيفًا: "شخصية عماد موجودة بكثرة".


ولفت إلى أنه لو عرض عليه البطولة سيختار مسلسل "أبو العلا البشري"، لافتًا إلى أنه من أجل المسلسلات التي عرضت، منوهًا بأنه سيعرض له عمل جديد قريبا.


اللي مالوش كبير.. أحمد الرافعي يكشف كواليس مشهد ضرب ياسمين عبد العزيز
قال الفنان أحمد الرافعي، إن مشهد محاولته الاعتداء بالضرب على الفنانة ياسمين عبد العزيز وانهيارها في مسلسل "اللي ملوش كبير" تم تأجيله أكثر من مرة نظرًا لظروف التصوير.

 

وأوضح "الرافعي"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان أكثر المشاهد صعوبة بالنسبة له، مشيرا إلى أنه حضرت للمشهد كثيرا لأنني كنت أود أن يحدث التوازن بين ظهور الشخصية بشكل شرير وفي الوقت نفسه لا تستخدم الضرب كوسيلة.

وأضاف  أنه تم تنفيذ المشهد باحترافية وهذه وظيفة الفن أن يبدو الأمر طبيعيًا أمام الكاميرا، موضحًا: "ابني لما اتعرض المشهد سأل هو بابا بيضرب غالية ليه من اسم شخصية الفنانة ياسمين عبد العزيز في مسلسل "ونحب تاني ليه" فأنا منشغل بالصورة الذهنية التي ترتبط عند المتفرج بالمشهد.

 

وعن سبب مشاركته في مسلسل "اللي ملوش كبير"، أشار" الرافعي" إلى أنه التقى بالمخرج مصطفى فكري للمرة الأولى منذ عامين عندما كان يقدم أول عمل له كمخرج في حلقة لصالح إحدى الشبكات؛ بتوقيع الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين وطُلبت من قبل إحدى الشركات كي أؤدي تجربة أداء خاصة بأحد أدوار الحلقة؛ وبعد أن انتهيت أشاد بي وأخبرني أنني ممثل جيد ولكنه أخبرني بأن الدور لن يذهب لي للأسف واستكمل مشواره الذي حقق فيه نجاحات كبيرة وعندما التقينا في "اللي ملوش كبير" كأننا قدمنا المشروع ولكن بعد أعوام.

مسلسل الاختيار الفنانة ياسمين عبد العزيز اللي مالوش كبير ياسمين عبد العزيز منال سلامة قناة صدي البلد

ترشيحاتنا

مشهد بطولي.. أم تنقذ ابنها من الخطف.. فيديو

هل القيادة ببطء توفر معدل استهلاك الوقود.. اِعرف الحقيقة

تشكيل هجومي لـ كايزر تشيفز في مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا

تطبيق لكشف المراجعات الوهمية يحرج أمازون وآبل تزيله وتحقيق بريطاني قائم.. ما القصة؟

تحول مفاجئ.. موقف جديد لإدارة بايدن بشأن تسرب كورونا من مختبرات الصين

نهائي أبطال أفريقيا.. الأهلي يخوض تدريبات الإحماء قبل موقعة كايزر تشيفز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

مصطفى بكري ينفي وفاة المشير طنطاوي.. ويؤكد: حالته مستقرة والحمد لله

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

قبل انطلاق المباراة .. قناة مفتوحة ناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

حكم خروج الهواء من الفرج أثناء الصلاة أو الوضوء؟ دار الإفتاء ترد

تعويض 5 ملايين جنيه|تأجيل محاكمة رانيا يوسف في سب وقذف نزار الفارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيضانات أوروبا..كارثة تاريخية تضرب القارة.. ورعب من انهيار السدود..صور لم ترها من قبل

شاهد امرأة في ذعر بعد العثور على 18 ثعبانا أسفل سريرها|صور

لسبب غير متوقع.. عروس تطلب الشرطة لعائلتها وعريسها في يوم الزفاف

يصيب الأطفال.. انتشار فيروس جديد شديد العدوى من أعراضه الإسهال والقئ

فيديو

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

حلا شيحة بين الفن والحجاب .. اعتزال ثم عودة وأخيرًا تحريم

فيديوجراف.. كمساري قطار منوف يفجر مفاجأة بعد فيديو ضرب مواطن

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ