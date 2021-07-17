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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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صندوق مكافحة الإدمان يطلق مبادرة لتوعية المصطافين بأضرار تعاطى المخدرات .. وزيرة التضامن: تصحيح الأفكار الخاطئة والتنبيه بآليات الاكتشاف المبكر

صدى البلد

" صندوق مكافحة الإدمان" يطلق مبادرة  لتوعية المصطافين على الشواطئ بأضرار تعاطى المخدرات


 
"القباج" : 

المبادرة تستهدف  تصحيح الأفكار  الخاطئة عن التعاطي لدى الشباب  وتوعية الأسر بأليات الاكتشاف المبكر وطريقة العلاج مجانا

حملات يومية على محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط  وكفر الشيخ

توعية الأسرة بالاكتشاف المبكر لأبنائهم وكيفية التعامل معهم


يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى حملاته لتوعية الشباب بالعديد من المحافظات استمرارا لتنفيذ العديد من المبادرات  للتوعية بأضرار تعاطى المخدرات.

وأطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، تستهدف المصطافين على الشواطئ والمدن بالمحافظات الساحلية وأسرهم وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية من جانب المتطوعين لدى الصندوق  .
 

تستمر  المبادرة على مدار شهرى يوليو وأغسطس وتستهدف  شواطئ ومدن  محافظات مطروح والإسكندرية، وبورسعيد ودمياط  وكفر الشيخ " ، وتستهدف توعية ما يقرب من 10 آلاف شاب من المصطافين على الشواطئ وأسرهم أسبوعيا، من خلال توزيع مطبوعات عن أضرار تعاطي المخدرات، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة والأفكار الخاطئة عن التعاطي من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة، وتساعد على نسيان الهموم، وغيرها من المفاهيم الخاطئة لدى البعض خاصة الشباب .

وقال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن  المبادرة تستهدف أيضا  إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023 "وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، من خلال عدة عوامل، سواء كانت عوامل ظاهرية، مثل إحمرار العين المستمر، وعدم الإتزان، وقلة الاستيعاب، وعدم اللامبالاه، وتغيير الأصدقاء، واختفاء مبلغ مالي من المنزل، أو الانفعال الشديد والغضب، أو الهدوء والانطواء، أو في حالة مشاهدة الأسرة بعض أدوات التعاطي في حجرة أبنائها، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.
 
ولاقت المبادرة قبولا كبيرًا من جانب المصطافين وأسرهم، حيث تفاعل معها الشباب ورددوا هتافات "أنت أقوى من المخدرات " كما قام المتطوعين لدى الصندوق بتوزيع مطبوعات على الشباب في ميادين المحافظات الساحلية تتضمن الأضرار السلبية عن تعاطي المخدرات.

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طريق التضامن المخدرات تعاطي المخدرات مكافحة الإدمان صندوق مكافحة الإدمان

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