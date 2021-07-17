في ثاني لقاءاته الودية.. الاتحاد السكندري يفوز على مركز شباب سموحة بثلاثية نظيفة

فاز فريق الاتحاد السكندري على مركز شباب سموحة بثلاثية نظيفة في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن استعدادات زعيم الثغر لمواجهة الزمالك في السادس من أغسطس المقبل ضمن منافسات الدور المصري .

سجل ثلاثية الاتحاد السكندري كل من :" أحمد حجي وصبري رحيل وخالد قمر ليحقق زعيم الثغر ثاني انتصاراته الودية .

وحقق الاتحاد السكندري، فوزا كبيرا على كفر الدوار بثلاثية نظيفة مساء أمس “ الجمعة”في اللقاء الودي الذي جمع ينهما ضمن استعدادات زعيم الثغر لمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل ببطولة الدوري المصري .

وأحرز ثلاثية الاتحاد كل من :"بلال السيد ، محمود رزق ، أحمد راشد ".

ويواجه الاتحاد السكندري أحد أندية الشركات غدا في أخر اللقاءات الودية التي قرر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن خوضها خلال الفترة الحالية على هامش الاستعدادات لمواجهة الزمالك .

وفي سياق سابق قرر حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري خوض بعض اللقاءات الودية أمام كل من مركز شباب سموحة غدا "السبت" يليها أحد أندية الشركات .

وفي سياق آخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم السابع من أغسطس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

جاء ذلك عقب إنتهاء الراحلة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ليستأنف تدريباته من جديد مساء أمس “ الأحد”.

وخاض الاتحاد السكندري تدريباته مساء أمس تحت قيادة طارق سليمان المدرب العام للفريق بسبب غياب حسام حسن .

وطالب حسام حسن بخوض التدريبات على فترتين ابتداء من اليوم على أن يخوض الفريق التدريب الأول في الفترة الصباحية والثانية في تمام السابعة مساءا .

وقرر أيضا حسام حسن تصعيد 5 لاعبين من فريق الأمل لدعم صفوف زعيم الثغر، بالتنسيق مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري.

وانضم الثنائي محمد صبحي وعمار حمدي للمنتخب الأولمبي ، كما غاب عن التدريبات الثلاثي الأجنبي دايمون لوي وأوكوي وروماريو للانقطاع عن التدريبات وعدم العودة للفريق بعد إنتهاء المشاركة مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الماضية

ويغيب أيضا عن صفوف الاتحاد السكندري كل من محمود شعبان وكريم الديب وخالد الغندور ورزاق سيسيه لللإصابة بالإضافة إلي غياب عمر الميداني والذي سافر إلي سوريا لقضاء إجازاته .

ويدخل الاتحاد السكندري المباراة المقبلة أمام الزمالك بمعنويات عالية بعد الانتصار في 3 من أخر أربعة مباريات والوصول للمربع الذهبي.

وكان حسام حسن منح لاعبي الفرق 5 أيام راحة سلبية استعدادا لمواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري .

ومن المنتظر أن يعقد حساك حسن فترة إعداد مصغرة عقب الراحة للاستعداد لموقعة الزمالك بالإسكندرية

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