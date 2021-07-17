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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زاهر يروج لفيلمه الجديد بصحبة حسين فهمي وإيمان العاصي

فيلم الفارس
فيلم الفارس

حرص الفنان أحمد زاهر علي مشاركة جمهوره صورا جديدة برفقة أبطال فيلم الفارس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد زاهر بصحبة النجم حسين فهمي وإيمان العاصي وباميلا الكيك وكتب:" من كواليس الفيلم #النجم #حسين_فهمي #ايمان_العاصي #باميلا_الكيك #فيلم #فارس #قريبا يارب التوفيق و النجاح من عندك يارب 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻"
 

فيلم "الفارس"، يعد أولى البطولات السينمائية للفنان أحمد زاهر، مع المنتج أيمن يوسف بعد النجاح الذي حققه الاثنان معا من خلال فيلم "زنزانة 7"، والذى عرض في نوفمبر الماضى وحقق نجاحا كبيرا.
 

" الفارس" من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبصحبة عدد من نجوم الفن منهم: النجم حسين فهمى، إيمان العاصي، صلاح عبد الله، أحمد صفوت، وابنته ملك أحمد زاهر، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى.

 

وحقق مسلسل "لؤلؤ" شهرة كبيرة ونجاحا عظيما، مما دفع الجمهور لمطالبة صناعه بموسم جديد للمسلسل، وهو من بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، هدير عبدالناصر، أشرف زكي، سلوى عثمان، حمدي هيكل وملك أحمد زاهر، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي.
 

يتناول العمل قصة لؤلؤ، والتي تحلم بأن تصبح مطربة مشهورة، فتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب خلال رحلتها، في إطار من الدراما الشيقة.
 

وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم  يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

 

 

احمد زاهر فيلم الفارس حسين فهمي إيمان العاصي باميلا الكيك

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