عاجل
تدريب طلبة كلية الاستزراع السمكي بالعريش على سفن معهد علوم البحار رئيس جامعة الوادى الجديد يهنئ الرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك صحف الإمارات: موسيماني يحبط أفريقيا وقد يدرب في أوروبا ..بن راشد يصدر قانوناً جديداً..مشاورات الحكومة اللبنانية "بعد العيد" هل يجوز ترك المبيت بمنى أيام التشريق .. المفتي يجيب نواب البرلمان عن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا: نقترب من تسجيل صفر إصابات .. ونحتاج لجدول زمني لتوفير القاحات لتطعيم عدد كبير من المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

نواب البرلمان عن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا: نقترب من تسجيل صفر إصابات .. ونحتاج لجدول زمني لتوفير القاحات لتطعيم عدد كبير من المواطنين

مجلس النواب
مجلس النواب

صحة النواب: الوصول لصفر إصابات كورونا أمر صعب بسبب تحور الفيروس المستمر
برلماني: الدولة تشهد انخفاضا كبيرا في اعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا
برلمانية: تراجع في أعداد الإصابات.. ونقترب من تسجيل صفر حالات بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315  حتى اليوم.

txt

عضو صحة النواب: الوصول لصفر إصابات كورونا أمر صعب بسبب تحور الفيروس المستمر

txt

الدولار والنفط.. موازنة النواب: تسعير البنزين في مصر يخضع لمعادلة سعرية

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 283567 من ضمنهم 222315 حالة تم شفاؤها، و 16431 حالة وفاة.

وأكد نواب البرلمان على أن هناك جهود كبيرة لمواصلة انخفاض اعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرين إلى أن الوصول إلى صفر إصابات يستلزم اتباع القواعد والاجراءات الوقائية والتسارع لاخذ القاحات.

وفي هذا الصدد قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الوصول لصفر إصابات بفيروس كورونا أمر صعب، وذلك لتحور الفيروس بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول أعلنت أنها لم تسجل حالات مصابة، ثم بعد ذلك تزايدت بها أعداد الإصابات بشكل كبير.

وأضافت عبد الحليم في تصريحاتها لـ"صدى البلد" وقالت “ عبد الحليم ” أن الفيروس يشهد تحور كبير وشديد وذلك ليس في مصر فقط، بل في العديد من دول العالم، وبالأخص فيروس دلتا الذي الذي ظهر في العديد من الدول الأجنبية.

وأشارت النائبة إيناس عبد الحليم ان الدولة تتوسع في توفير اللقاحات لمواطنيها، ولكن يجب أن يكون هناك جدول زمني لتوفير اللقاحات،  مع بداية شهر سبتمبر المقبل، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بضرورة تنويع المصادر في الحصول على لقاحات كورونا، حيث انه يوجد تكالب من جميع دول العالم للحصول عليه بأكبر كميات، لافتة غلى أن مصر متعاقدة مع كميات كبيرة ولكن ما زلنا بحاجة لأعداد اكثر، قائلة:" نحتاج ما يقرب من 50 لـ 60 مليون جرعة.

وقال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن التراجع في أعداد الإصابات والوفيات يعتبر مؤشر جيد، منوها أنه دليل على أننا قاربنا للوصول لمرحلة صفر إصابات بكورونا، كما أن هناك قلة أيضا في أعداد الوفيات.

ولفت سلطان في تصريحاته لـ" صدى البلد" أنه أصبح هناك انخفاض في الحالات الخطيرة كما أن حالات الوفيات تصل لأقل مستوى لها، لافتا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات ووفيات بكورونا، يتطلب اتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات والإرشادات الصحية للقضاء على الفيروس، فضلا عن التسارع في تلقي اللقاح.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة نجحت بدرجة كبيرة للغاية فى توفير لقاحات فيروس كورونا، كما أنها عملت على تنويع مصادرها للحصول عليه ، فضلا عن التحرك الجاد في انتاج اللقاح محليا .

فيما قالت الدكتورة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، أن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الاصابات بكورونا، مشيرة إلى أن بيان وزارة الصحة المصرية سجل 77 حالة مصابة بفيروس كورونا، لافتة إلىى اننا قاربنا على التخلص من هذا الفيروس والوصول غلى صفر إصابات .

وأضافت اسحق في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الوصول إلى صفر إصابات من فيروس كورونا يستلزم من الجميع التكافت والتضافر من الجهود، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية من خلال اتباع اجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم الخروج والتزاحم إلا في الضرورة القصوى.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ،  أن الدولة المصرية تسارع الزمن من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين، منوهة إلى ضرورة الانتباه للأيام القادمة والتي يتزامن قدومها مع عيد الأضحى المبارك، مستشهدة بتحذير منظمة الصحة العالمية من التجمعات أيام الأعياد والاحتفالات والتي تكثر فيها أعداد الإصابات.
 

البرلمان كورونا مجلس النواب فيروس كورونا وزيرة الصحة فيروس كورونا المستجد فيروس كورونا إجراءات التباعد الدكتور خالد مجاهد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة| الزمالك يسحب تهنئته لـ الأهلي والقلعة الحمراء تعتذر.. رسالة الخطيب.. مجزرة في ليفربول

تواجد أمني مكثف بمحيط مطار القاهرة مع وصول بعثة الأهلي

تصل لـ 4 أشهر.. إجازة خاصة للموظفين بقانون الخدمة المدنية

أخبار التوك شو|بشرى حول طقس عيد الأضحى.. مفاجأة بشأن سد النهضة.. ووالد حلا شيحة يبكي على الهواء

أبرزها الدب الروسي.. حيوانات جديدة بحديقة الجيزة في استقبال الزائرين بعيد الأضحى

أخبار التكنولوجيا .. موظفو آبل يهددون بترك الشركة إذا لم يستمر العمل من المنزل .. وأوبو تطلق هاتفها الشبابي Oppo A16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

حقيقة تأجيل امتحان كيمياء الثانوية العامة المقرر عقده غداً

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

التعليم تنفي تسريب امتحان الفلسفة قبل توزيعه في لجان الثانوية العامة

اشتباك بالأيدي بين لاعبي بيراميدز والمقاولون العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

بطريقة غير متوقعة.. أم تنقذ طفلها من لص حاول اختطافه داخل سيارة|فيديو

لحظات توقف القلب.. انهيار نطاطية وتطاير الأطفال من فوقها.. يديو

فيديو

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ