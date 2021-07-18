نواب البرلمان عن انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا: نقترب من تسجيل صفر إصابات .. ونحتاج لجدول زمني لتوفير القاحات لتطعيم عدد كبير من المواطنين

صحة النواب: الوصول لصفر إصابات كورونا أمر صعب بسبب تحور الفيروس المستمر

برلماني: الدولة تشهد انخفاضا كبيرا في اعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

برلمانية: تراجع في أعداد الإصابات.. ونقترب من تسجيل صفر حالات بالكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 799 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 222315 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 77 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 283567 من ضمنهم 222315 حالة تم شفاؤها، و 16431 حالة وفاة.

وأكد نواب البرلمان على أن هناك جهود كبيرة لمواصلة انخفاض اعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرين إلى أن الوصول إلى صفر إصابات يستلزم اتباع القواعد والاجراءات الوقائية والتسارع لاخذ القاحات.

وفي هذا الصدد قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن الوصول لصفر إصابات بفيروس كورونا أمر صعب، وذلك لتحور الفيروس بشكل مستمر، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول أعلنت أنها لم تسجل حالات مصابة، ثم بعد ذلك تزايدت بها أعداد الإصابات بشكل كبير.

وأضافت عبد الحليم في تصريحاتها لـ"صدى البلد" وقالت “ عبد الحليم ” أن الفيروس يشهد تحور كبير وشديد وذلك ليس في مصر فقط، بل في العديد من دول العالم، وبالأخص فيروس دلتا الذي الذي ظهر في العديد من الدول الأجنبية.

وأشارت النائبة إيناس عبد الحليم ان الدولة تتوسع في توفير اللقاحات لمواطنيها، ولكن يجب أن يكون هناك جدول زمني لتوفير اللقاحات، مع بداية شهر سبتمبر المقبل، لتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بضرورة تنويع المصادر في الحصول على لقاحات كورونا، حيث انه يوجد تكالب من جميع دول العالم للحصول عليه بأكبر كميات، لافتة غلى أن مصر متعاقدة مع كميات كبيرة ولكن ما زلنا بحاجة لأعداد اكثر، قائلة:" نحتاج ما يقرب من 50 لـ 60 مليون جرعة.

وقال النائب محمد سلطان عضو مجلس النواب، إن التراجع في أعداد الإصابات والوفيات يعتبر مؤشر جيد، منوها أنه دليل على أننا قاربنا للوصول لمرحلة صفر إصابات بكورونا، كما أن هناك قلة أيضا في أعداد الوفيات.

ولفت سلطان في تصريحاته لـ" صدى البلد" أنه أصبح هناك انخفاض في الحالات الخطيرة كما أن حالات الوفيات تصل لأقل مستوى لها، لافتا إلى أن الوصول إلى صفر إصابات ووفيات بكورونا، يتطلب اتباع الإجراءات الاحترازية والتعليمات والإرشادات الصحية للقضاء على الفيروس، فضلا عن التسارع في تلقي اللقاح.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الدولة نجحت بدرجة كبيرة للغاية فى توفير لقاحات فيروس كورونا، كما أنها عملت على تنويع مصادرها للحصول عليه ، فضلا عن التحرك الجاد في انتاج اللقاح محليا .

فيما قالت الدكتورة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، أن هناك انخفاض ملحوظ في أعداد الاصابات بكورونا، مشيرة إلى أن بيان وزارة الصحة المصرية سجل 77 حالة مصابة بفيروس كورونا، لافتة إلىى اننا قاربنا على التخلص من هذا الفيروس والوصول غلى صفر إصابات .

وأضافت اسحق في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن الوصول إلى صفر إصابات من فيروس كورونا يستلزم من الجميع التكافت والتضافر من الجهود، مطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية من خلال اتباع اجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وعدم الخروج والتزاحم إلا في الضرورة القصوى.

وتابعت عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تسارع الزمن من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين، منوهة إلى ضرورة الانتباه للأيام القادمة والتي يتزامن قدومها مع عيد الأضحى المبارك، مستشهدة بتحذير منظمة الصحة العالمية من التجمعات أيام الأعياد والاحتفالات والتي تكثر فيها أعداد الإصابات.

