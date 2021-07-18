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النقد الدولي: الأمم المتحدة تعتبر حياة كريمة من أفضل برامج التنمية المستدامة

صدى البلد

أشاد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بالمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.


وأكد محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" عبر قناة "سي بي سي"، أن الأمم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم.

وأشار إلي أن الأمم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية والتي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر كما تراعي تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع وخاصة الفئات الأضعف في مجتمعاتنا.

ولفت محيي الدين إلي تركيز هذه المبادرة على القرى فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوى حياة أهلها وبالتالي تستمر معدلات النمو الأكثر شمولاً للكافة والأكثر تأثيراً على عموم الناس، موضحا أن مصر نحجت في برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

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محمود محيي الدين: الأمم المتحدة تعتبر حياة كريمة من أفضل برامج التنمية المستدامة

أشاد الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة بالمؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وأكد محيي الدين، في كلمة متلفزة، أن الأمم المتحدة تعتبر هذه المبادرة واحدة من أفضل ممارسات تطبيق برامج التنمية المستدامة حول العالم.

وشدد على أن الأمم المتحدة عندما تقوم بهذا الاختيار فهي تستخدم المعايير الدولية والتي يأتي في مقدمتها مراعاة جميع قواعد التنمية المستدامة وأهمها مكافحة الفقر وخاصة الفقر المدقع في بلادنا كما تراعي أيضا تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع وخاصة الفئات الأضعف في مجتمعاتنا مثل النساء والأطفال يضاف إلى ذلك الاهتمام بكل ما يرتبط بتقوية نوعية الحياة سواء في القرى أو المدن والأحياء الصغيرة وفقا لهذه المعايير قامت الأمم المتحدة باختيار هذه المبادرة ضمن أفضل الممارسات خاصة أنها تتم طبقا لجدول زمني محدد يبدأ من 2019 حتى 2024.

واختتم محي الدين كلمته قائلا: “هذه المبادرة على القرى فإنها تتيح فرص الارتقاء بمستوى حياة أهلها وبالتالي تستمر معدلات النمو الأكثر شمولا والأكثر تأثيرا على عموم الناس”.

 

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