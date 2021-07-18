إنذار مبكر ضد السرقة والتخريب.. تدشين النموذج الاسترشادي للشبكة الموحدة بـ جنوب سيناء

لخدمات الطوارئ بجنوب سيناء

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أمس، وفد اللجنة العليا للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، لعرض ومناقشة الاستعدادات لتدشين النموذج الاسترشادي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظة.

تم خلال الاجتماع عرض تفصيلى للمشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة وهى شبكة محمول لاسلكية حكومية وطنية تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع ومنفصلة عن شبكة الإنترنت وكل شبكات المحمول، أنشئت طبقاً للمعايير العالمية وبأيد مصرية توفر خدمات الاتصالات الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية والربط بين الخدمات الحكومية المختلفة، لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وبين غرف عمليات الجهات المعنية، لخدمة المواطنين والسائحين على حد السواء، كما أن المشروع الجديد يعمل على إتاحة البيانات والإجراءات الحديثة مع إبراز دور التطبيقات الحديثة في دعم واتخاذ القرار.

استعرض اللقاء، كيفية استيعاب الشبكة الوطنية الموحدة لجميع الجهات المعنية بالمحافظة وتحقيق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال إنشاء مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة للمحافظة، من خلال اتصال المواطن برقم خدمات الطوارئ الموحد.

كما سيتم تحديد مكان القائم بالبلاغ خلال أقل من دقيقة والوصول لمكان الحادث خلال دقائق معدودة، وتشمل على منظومة موزع مهام اللاسلكي المطور، ونظام المؤتمرات اللاسلكية المرئية، ومنظومة المراقبة الذكية اللاسلكية، ومنظومة متلقى البلاغات المميكنة، ومنظومة التقييم المبدئي للمريض داخل سيارات الإسعاف، ومنظومة القراءات الحيوية للمصابين، ومنظومة تحديد مكان المتصل آليا برقم خدمات الطوارئ، ومن خلال الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة أصبح البلاغ مميكن يتحول من الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

ويساهم المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويدعم تحسين تصنيف مصر ضمن الدول التي تملك خدمات الطوارئ وينتهى العمل به في 2022 .

كما يهدف المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة إلى ترشيد الأعباء المالية ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحى وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث لسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث وحتى الوصول للمعدلات العالمية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقوم المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة بتجهيز غرف عمليات الجهات المعنية، وإصدار إنذار مبكر ضد السرقة والتخريب.

من جانبه أثنى محافظ جنوب سيناء على الشبكة الوطنية الموحدة، موضحاً أنها تسعى للشفافية ومكافحة الفساد للوصول لجودة الإصلاح الإدارى وتحقيق رضا المواطن ودعم تدفق الاستثمارات.

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