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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أصيب بوعكة صحية

وفاة رئيس لجنة ثانوية عامة في نويبع

رئيس لجنة ثانوية
رئيس لجنة ثانوية بنويبع

نعت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، وفاة أحمد الحسيني أحمد القاسم رئيس لجنة مدرسة بلال بن رباح الثانوية بـ نويبع، الذي وافته المنية اليوم، السبت.


كان اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطارا من غرفة عمليات جنوب سيناء بوفاة رئيس لجنة ثانوية عامة مدرسة بلال بن رباح الثانوية بـ نويبع نتيجة أزمة قلبية.


وقالت مصادر طبية إن رئيس لجنة بلال بن رباح بـ نويبع أصيب بوعكة صحية نقل على أثرها أمس، الجمعة، لمستشفى شرم الشيخ الدولي وتم تحويله لمستشفى الزهراء بطور سيناء، إلى أن وافته المنية اليوم وليس أثناء عمله.


كما نعت مديرية التربية والتعليم بالسويس، أحمد الحسيني أحمد القاسم معلم اللغة العربية بمدرسة جمال عبد الناصر بالسويس.

 
وتم تحرير محضر بالوفاة، وأخطرت النيابة العامة، وغادر جثمان رئيس اللجنة طور سيناء متجها لمحافظة السويس.

  
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وفاة رئيس لجنة

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نويبع مديرية التربية والتعليم جنوب سيناء

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