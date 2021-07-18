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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

توافد طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد لاداء امتحان الفلسفة والمنطق

توافد الطلاب علي
توافد الطلاب علي اللجان

توافد طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد القسم الأدبي، اليوم الأحد، على لجان الامتحانات وسط إجراءات أمنية خارج اللجان؛ فضلا عن مراعاة الإجراءات الاحترازية للطلاب.

كان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد شدد على ضرورة ارتداء الكمامة وتوفير بوابات إلكترونية فضلا عن توفير سبل الراحه للطلاب داخل اللجان بالإضافة إلى التفتيش بالعصا الإلكترونية.

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جدير بالذكر أن ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021 انطلق رسميا السبت قبل الماضي لطلاب الشعبة العلمية، بمادة اللغة العربية.

ووفقا لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021 المعتمد من وزير التربية والتعليم ، سيتم اليوم الاحد امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام، 649 ألف و387 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، منهم 292 ألف و852 طالبا وطالبة فى شعبة علمي علوم، و100169 طالبا وطالبة فى شعبة علمي رياضة، و256366 فى أدبي.

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