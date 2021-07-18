عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رئيس الاسقفية
رئيس الاسقفية

أرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية برقيات تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء  واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 
وجاء فى نص البرقية: بالأصاله عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات.  

وقال المطران سامى:  ندعو الله القدير أن ينهى هذا الوباء الذى يهدد شعوب العالم. ويحفظ مصر وشعبها من كل شر.

يُذكر أن رئيس الأساقفة قد هنأ القيادات الإسلامية وترأس وفدًا كنسيًا للتهنئة تضمنت زيارته الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية  والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

دكتور سامى فوزى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب عيد الأضحى المبارك دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

ترشيحاتنا

9 مزايا تحصل عليها المشروعات الاستثمارية ..اعرفها

إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ «رضا عبد العال»: «موسيماني مش هجاص.. وله تاريخ قبل تدريبه الأهلي»

بعد تتويج الأهلي بالعاشرة كشف حساب لـ موسيماني رهان الخطيب الناجح

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

بدر بانون يحصل على إذن بالبقاء في المغرب ويعود الثلاثاء

وزيرا الشباب والرياضة والطيران يستقبلان بعثة الأهلي بالورود بعد التتويج باللقب العاشر.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

قناة مفتوحة ناقلة لـ مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي أفريقيا|وقرار من الكاف

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

قناة الأهلي تقدم اعتذارا رسميا لنادي الزمالك.. تفاصيل

تجرى عملية جراحية.. نجوم الفن يطلبون الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

علم أم شعوذة؟.. خبير أبراج يكشف كيفية التنبؤ بالأحداث

بطريقة غير متوقعة.. أم تنقذ طفلها من لص حاول اختطافه داخل سيارة|فيديو

لحظات توقف القلب.. انهيار نطاطية وتطاير الأطفال من فوقها.. يديو

فيديو

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

فيديوجراف.. الفيضانات.. خطر جديد يهدد أوروبا والضحايا بالمئات

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ