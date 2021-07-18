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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على أهم الحفلات الغنائية والعروض الفنية والثقافية في عيد الأضحى

صدى البلد

يبحث الكثير عن أهم العروض والحفلات والفعاليات الثقافية والفنية في عيد الأضحي لقضاء إجازتهم و قد سهل موقع صدي البلد عملية البحث لمعرفة أماكن العروض.

 

عروض المسرح المصري 

مسرحية المظ وسى عبده تقام يوميا على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية وتبدأ أسعار التذاكر من 50 جنيها إلى 150 جنيها و يرفع الستار الساعة 10:30 مساء.

 

 مسرحية " سيدة الفجر" ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على قاعة صلاح عبدالصبور بمسرح الطليعة في تمام السابعة والنصف مساء

يشهد مسرح البالون الكبير عودة العرض المسرحي "سيد درويش" بطولة ميدو عادل، ولقاء سويدان تأليف السيد إبراهيم، وإخراج أشرف عزب

وعلى مسرح قاعة صلاح جاهين بالبالون المسرحية الاستعراضية الغنائية "التغريبة ـ بنت الزناتي" تأليف بكري عبد الحميد وإخراج منار زين

تشارك فرق البيت الفني بفقرات للسيرك القومي، وعروض على بابا والأربعين حرامي وفرقة أنغام الشباب فريق شباب لايف تيم بقيادة الفنان ماهر عبيد، والفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان هاني النابلسي مدير الفرقة القومية والفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول

 

يقدم السيرك القومي بالعجوزة عروض مميزة مع ملكة تدريب الوحوش المفترسة لوبا الحلو، وعروض السيرك القومي بمدينة جمصة مع العالمي مدحت كوتة، وبرامج تتضمن أقوى وأخطر استعراض الوحوش المفترسة الأسود والنمور بالسيرك القومي

 

ساقية الصاوي

 

سيناترا مع جابي بشرا يوم 21 في مسرح النهر الساعة 8 مساء

 

كوميدي مكس اقوي حفلات ستاند اب كوميدي يوم 22  في مسرح النهر الساعة 7 مساء

 

محمود موسى تقدم ساقية الصاوي محاضرة الديوان العربى يوم 23 مع محمود موسى في قاعة كلمة الساعة 5 مساء

 

المولوية المصرية في مسرح النهر الساعة 7 مساء يوم 23 حيث يأخذكم عامر التونى ومولويته المصرية فى رحلة لبحور الإنشاد الصوفى والتراث المصرى الأصيل مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحانية للعرض.

 

 

مسرح الزمالك

يحيى فريق “مسار إجباري” حفلا غنائيا، ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح الزمالك، في تمام الساعة السابعة مساء وسعر التذكرة 250 جنيها ويتم الحجز عن طريق تيكيتس مارشيه او من شباك مسرح الزمالك.

 

 

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