محمد الشريف : محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال زائريها خلال العيد

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية مكبرة علي طول الكورنيش لمتابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ ، في ضوء الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

وخلال الجولة، أكد الشريف ، أن الإسكندرية دائما وأبداً تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

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ووجه الشريف ، مواطني وزائري الإسكندرية بضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة بشأن التواجد علي الشواطيء وذلك للحفاظ علي سلامتهم وصحتهم.

من جانبه، أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ، لافتاً إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الإزدحام.