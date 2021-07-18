عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محمد الشريف : محافظة الإسكندرية جاهزة لاستقبال زائريها خلال العيد

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتفقد شواطئ الإسكندرية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية مكبرة علي طول الكورنيش لمتابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ ، في ضوء الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.

 

وخلال الجولة، أكد الشريف ، أن الإسكندرية دائما وأبداً تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة علي طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.

 

أقرأ أيضًا:

محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب بعيد الأضحى: ندعو لمصرنا بدوام التقدم والرقي

 

ووجه الشريف ، مواطني وزائري الإسكندرية بضرورة الإلتزام التام بجميع الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة بشأن التواجد علي الشواطيء وذلك للحفاظ علي سلامتهم وصحتهم.

 

من جانبه، أكد اللواء جمال رشاد، أنه تم تكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي الشواطئ، لافتاً إلى ضرورة تعاون رواد الشواطئ والإبلاغ عن أية مخالفات فور حدوثها، والإلتزام بمواعيد نزول البحر، ومتابعة نسب إشغال الشواطئ علي الموقع الإلكتروني قبل النزول إلى الشواطئ لتجنب الإزدحام.

الاسكندرية رئيس الإدارة المركزية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية الإجراءات الاحترازية تكثيف الاستعدادات

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

سامح شكري يستقبل وزير خارجية الصين في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين | صور

الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

أغرب حفل زفاف .. 10 شروط لقبول دخولك

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

5 أغسطس .. ريهام عبد الحكيم تحيى حفلا غنائيا بالإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

في غرفة العمليات.. أحمد العوضي يطلب الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

مجزرة في ليفربول .. 11 لاعبًا يستعدون للرحيل بأمر كلوب

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

بالقانون.. 6 حالات لمخالفات البناء يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف

واقعة فردية.. الأهلي يعتذر لـ الزمالك في بيان رسمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

ينتقل بالرذاذ.. أعراض جدري القرود بعد تسجيل أول إصابة في تكساس

فيديو

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

ألفاظ خارجة.. تفاصيل خناقة حمو بيكا في الساحل الشمالي "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

مني داوود تكتب: طبطبة المشاعر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ