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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

شكرا على ما تحقق من تقدم

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

أندريه زكي يهنئ
أندريه زكي يهنئ بعيد الاضحي

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس الإنجيلية في نص البرقية: "يسعدني أن أبعث لسيادتكم، بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر وأعضاءِ هيئةِ الأوقاف الإنجيليةِ، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ونشكر الله على ما تحقق في بلادنا الغالية مصر من من تقدم وتنمية على أرض الواقع، تحت قيادة فخامتكم، وندعو الله أن يعيده على شعب مصر العظيم بالخير والسلام وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث رئيس الإنجيلية ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، والمستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والمالية والإسكان والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

القس إندريه زكي رئيس الطائفة الانجيلية بمصر رئيس عبدالفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك الطائفة الانجيلية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ المستشار حمادة الصاوى النائب العام الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية محافظ البنك المركزى

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