افتتاح الدورة التدريبية للدول الإفريقية المشاركة في مبادرة مشروع قمر التنمية

تستضيف وكالة الفضاء المصرية، رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين، ومتدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقي، لمدة إسبوعين على التوالي، لتلقي التدريب النظري والعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم الخميس 5 أغسطس 2021 بمقر الوكالة.



يحضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة ورؤساء وممثلي وكالات الفضاء للدول الإفريقية الخمس وهي (غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا) وأيضا متدربين من دول الاتحاد الإفريقي، وبحضور عدد من ممثلي الوزارات المصرية المعنية بالموضوع.

جدير بالذكر أن ما يميز هذا التدريب على وجه الخصوص عن غيره، أنه يركز على الجانب العملي بصورة كبيرة في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الافريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للمهندسين الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات في مجال تكنولوجيا الفضاء وتشمل التخصصات الهندسية ( الاتصالات والبرمجيات والميكانيكا والاختبارات والتجميع والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعي) و يهدف البرنامج التدريبي الي بناء القدرات الأفريقية التي تمكن المتدربين من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية في بلادهم.

يذكر أن هذا التدريب كان تحت إطار قمر التنمية الإفريقي، والذي تم الإعلان عنه من قبل السيد وزير البحث العلمي عام 2019، كما وكان قد تم الاتفاق علي بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نطري و عملي للفرق من تلك الدول.

وأعلن سابقًا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة، وأشارإلى أهمية دعم وتنشيط وتعزيزالعلاقات الإفريقية، في مجال تقنيات الفضاء، مشيرًا إلى أن بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار البلدان الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة.

وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الأنشطة الفضائية و خاصة لمواجهة تحديات تاثيرات تغير المناخ، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 على التزامنا بهذا التعاون، لافتًا إلى أننا اعتمدنا الكثير من الإجراءات في المراحل الأولى والنهائية لبناء بنية تحتية فضائية صلبة في المدارس والجامعات ولتشجيع البحث العلمي فى مصر.

يذكر ان وكالة الفضاء المصرية استضافت الاجتماع الافتتاح للمشروع في نوفمبر ٢٠١٩ بالقاهرة مستضيفة رؤساء تلك الدول لتوقيع اتفاقية اعلان المشاركة بالمشروع بين تلك الدول.