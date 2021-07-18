عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح الدورة التدريبية للدول الإفريقية المشاركة في مبادرة مشروع قمر التنمية

صدى البلد

تستضيف وكالة الفضاء المصرية، رؤساء وممثلي وكالات الفضاء الإفريقية من المهندسين المتخصصين، ومتدربين من قطاع الموارد البشرية والعلوم بالاتحاد الإفريقي، لمدة إسبوعين على التوالي، لتلقي التدريب النظري والعملي على تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية، ابتداء من اليوم الأحد إلى يوم الخميس 5 أغسطس 2021 بمقر الوكالة.

txt

وزير التعليم العالي: رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الأضحى

txt

بعد إشادة وزير التعليم العالي به.. برنامج ماجستير حفظ التراث جامعة حلوان


يحضر فعاليات الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومحمد القوصي الرئيس التنفيذي للوكالة ورؤساء وممثلي وكالات الفضاء للدول الإفريقية الخمس وهي (غانا ونيجيريا وكينيا والسودان وأوغندا) وأيضا متدربين من دول الاتحاد الإفريقي، وبحضور عدد من ممثلي الوزارات المصرية المعنية بالموضوع.

جدير بالذكر أن ما يميز هذا التدريب على وجه الخصوص عن غيره، أنه يركز على الجانب العملي بصورة كبيرة في سابقة لم تحدث من قبل على مستوى القارة الافريقية، وبإمكانيات ودعم كبير توفره وكالة الفضاء المصرية للمهندسين الأفارقة، وذلك في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تدعيم العلاقات الأفريقية من خلال توفير الفرصة لممارسة العملية لعدد من التقنيات في مجال تكنولوجيا الفضاء وتشمل التخصصات الهندسية  ( الاتصالات والبرمجيات والميكانيكا والاختبارات والتجميع والتخصصات الأخرى بالقمر الصناعي) و يهدف البرنامج التدريبي الي بناء القدرات الأفريقية التي تمكن المتدربين من تصنيع أنظمة مماثلة ومحاكية في بلادهم.

يذكر أن هذا التدريب كان تحت إطار قمر التنمية الإفريقي، والذي تم الإعلان عنه من قبل السيد وزير البحث العلمي عام 2019، كما وكان قد تم الاتفاق علي بداية المشروع بتوفير وكالة الفضاء المصرية لتدريب نطري و عملي للفرق من تلك الدول. 

وأعلن سابقًا الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فى مصر البدء فى برنامج تدريبى وبناء قدرات لـ 18 باحثًا إفريقيًا شابًا في مجالات فضائية مختلفة، وأشارإلى أهمية دعم وتنشيط وتعزيزالعلاقات الإفريقية،  في مجال تقنيات الفضاء، مشيرًا إلى أن بناء شراكة قوية وعادلة في مجال الفضاء سيكون مفيدًا لجميع الأطراف وسيساعد على استقرار البلدان الإفريقية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين الحياة لجميع سكان القارة.

وأشار إلى أن مصر تولي أهمية كبرى لتوطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية الشقيقة في مجال الأنشطة الفضائية و خاصة لمواجهة تحديات تاثيرات تغير المناخ، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 على التزامنا بهذا التعاون، لافتًا إلى أننا اعتمدنا الكثير من الإجراءات في المراحل الأولى والنهائية لبناء بنية تحتية فضائية صلبة في المدارس والجامعات ولتشجيع البحث العلمي فى مصر.

يذكر ان وكالة الفضاء المصرية استضافت الاجتماع الافتتاح للمشروع في نوفمبر ٢٠١٩ بالقاهرة مستضيفة رؤساء تلك الدول لتوقيع اتفاقية اعلان المشاركة بالمشروع بين تلك الدول.

وكالة الفضاء المصرية الموارد البشرية التنمية الافريقية مشروع قمر التنمية الافريقية تكنولوجيا الفضاء

ترشيحاتنا

معنى يوم التروية .. كيف قضاه النبي والمأثور عنه

السيسي يستقبل وزير خارجية الصين ويؤكد أهمية الارتقاء بمستوى الشراكة بين الدولتين

تفاصيل رسالة رئيس الصين للرئيس السيسي

تبدأ في أغسطس المقبل.. صرف المعاشات لهؤلاء من محافظ الهاتف المحمول

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

لمن يعانون من الأرق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. إليكم الحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غيبوبة تامة.. الفنان تامر مجدي يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

مصائب الصين.. أول حالة وفاة بشرية بفيروس "القرد" القاتل

خناقة على ميت.. غُسل متوفاة يتسبب في قتيلين و5 مصابين بسوهاج

رجاء تغيير الشعار.. كاف يوجه رسالة لـ الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

إثيوبيا.. لجنة حقوق الإنسان تدين "أبي أحمد" بسبب سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار القاهرة ومركز العمليات IOCC .. صور

شاب يسرق صندوق التبرعات داخل مسجد بشبرا الخيمة..فيديو

أثناء توجهها لإنقاذ مريض.. سيارة إسعاف تقتل أحد المارة

طريقة عمل لحمة الرأس في عيد الأضحى.. 6 وصفات لذيذة ومختلفة

فيديو

فيديوجراف.. القصة الكاملة لأزمة صورة مي حلمي وتامر شلتوت داخل الطائرة

بينما يستعد الطرفان لحرب جديدة .. إذلال جديد لـ آبي أحمد

الأهلي تاريخ من البطولات.. حلم العاشرة يتحول إلى حقيقة.. فيديوجراف

آخرهم نورو فيروس .. الأوبئة الأكثر فتكا في العالم بعد "كورونا"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. بدون مقدمات

د. أحمد محمد عرفة يكتب: هل أنت مسلمة؟

إبراهيم عمران يكتب: العلماء والبحث العلمي.. أين أنتم؟

د.محمد عونى يكتب: الأهلى والنجمة العاشرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ