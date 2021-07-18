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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أفراح القبة على مسرح المنيل في عيد الأضحى.. تفاصيل

صدى البلد

يستقبل المسرح العائم الصغير بالزمالك مسرحية “ أفراح القبة” وتعرض في عيد الأضحى المبارك دون يوم الثلاثاء يكون إجازة يكون الحضور في تمام الساعة 9 مساء.

وهى عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف  المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، حنان  عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر،رنا خطاب ،  يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، وفاء عبد الله ، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم أزياء عبير البدراوي، تأليف موسيقي أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

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مسرحية الصندوق على مسرح الطليعة ثان أيام العيد

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"سيدة الفجر" ثاني أيام العيد على مسرح الطليعة

 

أسعار التذاكر 

وتبدأ أسعار التذاكر من 32 إلى 52 جنيها و يحرص المسرح على اتباع الإجراءات الاحترازية.

يحرص المسرح على اتباع الإجراءات الاحترازية وضرورة ارتداء الكمامة ويمنع تماما الدخول دونها.

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