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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسرحية الصندوق على مسرح الطليعة ثان أيام العيد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدم فرقة مسرح الطليعة على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة عرض "الصندوق" عن قصة أحلام الدمي لطه سادات ثان أيام العيد، تأليف وأشعار محمد زناتي، من إخراج رضا حسنين.

يبدأ العرض في تمام التاسعة مساء، وتفتتح الفرقة أيضا على قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة عرضها الجديد "سيدة الفجر" من تأليف الكاتب الأسباني اليخاندرو كاسونا، وإخراج أسامة  رؤوف، في تمام السابعة والنصف مساء .

 

أما فرقة مسرح الشباب، فتستقبل جمهور عيد الأضحى بعرض "أفراح القبة" عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، في تمام التاسعة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل، وتقدم الفرقة أيضا عرض Dogs فكرة وإخراج كمال عطية، على مسرح السلام بشارع صر العيني في تمام الثامنة مساء .

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وللأطفال تفتتح فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي الجديد "نجوم  من خشب" تأليف حمدي عطية، وإخراج سيد رستم، في تمام السادسة والنصف على مسرح القاهرة للعرائس، بينما تقدم فرقة المسرح القومي للأطفال عرضها الجديد "عفركوش" تأليف عيسى جمال، وإخراج عادل الكومي، في تمام السادسة و النصف على مسرح متروبول بالعتبة.

تقدم فرقة المسرح القومي عرض "ليلتكم سعيدة" عن قصة "مطربة الكورس" لأنطون تشيكوف، من إخراج خالد جلال، على المسرح القومي في تمام الثامنة مساء ثان ايام عيد الأضحى.

مسرح الطليعة قاعة زكي طليمات محمد زناتي أليخاندرو كاسونا صلاح عبد الصبور

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