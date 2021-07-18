راعي كنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين يقدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك

ذكرت الأستاذة مادلين فرنسيس، المنسقة الإعلامية لكنيسة سيدة البشارة بالمهاجرين، أن الأب ماجد مؤنس، راعي الكنيسة، زار صباح اليوم، سيادة العميد قايد الحميلي، مأمور قسم المرج.

تأتي تلك الزيارة في إطار تقديم التهنئة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث رافق الأب الراعي خلال زيارته بعض أفراد الرعية.

إشارة إلى أن تلك المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، وتعزيز مشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين.