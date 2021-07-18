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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحدث وسائل التجسس.. أمريكا تبني قواعد لمراقبة روسيا والصين في الفضاء

أمريكا وروسيا والصين
أمريكا وروسيا والصين

تعتزم الولايات المتحدة بناء قواعد استخبارات في بريطانيا من أجل أن مراقبة، محاولات روسيا والصين لتعطيل أقمارهما الصناعية الحيوية.

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وبحسب سكاي نيوز وتقارير إعلامية أخري، تتيح هذه التقنية التعرف على جسم بحجم كرة القدم من على مسافة تصل إلى 36 ألف كيلومتر.

وفقًا للعديد من ممثلي القوة الفضائية الأمريكية، من المخطط أن يتم بناء ثلاث قواعد رادار، في اسكتلندا أو في جنوب إنجلترا، وفي تكساس وأستراليا.

وقال الجنرال جاك ووكر: "هذا ضروري لأننا نريد ضمان المراقبة المستمرة للأهداف التي يمكن أن تهدد أنظمتنا في المدار الثابت بالنسبة للأرض".

ومن المقرر أن يتم تشغيل أول منشأة بحلول عام 2025.

أمريكا بريطانيا روسيا الصين انجلترا الولايات المتحدة قاعدة استخبارات

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