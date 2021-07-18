أحدث وسائل التجسس.. أمريكا تبني قواعد لمراقبة روسيا والصين في الفضاء

تعتزم الولايات المتحدة بناء قواعد استخبارات في بريطانيا من أجل أن مراقبة، محاولات روسيا والصين لتعطيل أقمارهما الصناعية الحيوية.

وبحسب سكاي نيوز وتقارير إعلامية أخري، تتيح هذه التقنية التعرف على جسم بحجم كرة القدم من على مسافة تصل إلى 36 ألف كيلومتر.

وفقًا للعديد من ممثلي القوة الفضائية الأمريكية، من المخطط أن يتم بناء ثلاث قواعد رادار، في اسكتلندا أو في جنوب إنجلترا، وفي تكساس وأستراليا.

وقال الجنرال جاك ووكر: "هذا ضروري لأننا نريد ضمان المراقبة المستمرة للأهداف التي يمكن أن تهدد أنظمتنا في المدار الثابت بالنسبة للأرض".

ومن المقرر أن يتم تشغيل أول منشأة بحلول عام 2025.