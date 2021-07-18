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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

منى زكي تطلب من جمهورها الدعاء لـ ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز ومني زكي

طلبت الفنانة منى زكي، من جمهورها، الدعاء بالشفاء للنجمة ياسمين عبد العزيز، التي تمر بوعكة صحية.


وكتبت منى، عبر "ستوري إنستجرام": "يارب بحق الأيام الكريمة دي تقومي بالسلامة يا ياسمين وترجعي لولادك وبيتك.. ادعولها تقوم بالسلامة.. يارب".


وكان الفنان أحمد العوضي طلب من جمهوره الدعاء لزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد خضوعها لعملية جراحية أمس.


وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين .. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء، اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفها وعافها".


تفاصيل حالة ياسمين عبد العزيز 

كشف الفنان تامر مجدي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي مرورها بأزمة صحية وطلب من محبيها الدعاء لها.


وكتب تامر مجدي عبر حسابه على موقع فيسبوك: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها ١٤ ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".


واستطرد مجدي معلقا على صورة نشرها للفنانة ياسمين عبد العزيز قائلا:" أرجوكم أرجوكم ادعولها.. الدعاء بيغير الأقدار ..الطف بيها يارب".

 
جاء ذلك بعدما كتب في وقت سابق أمس:" سلامتك ياست البنات يا غالية.. دعواتكم في الأيام المفترجة ربنا يشفيها وتقوم من العملية بالسلامة".

 
وتداول عدد من المواقع الإلكترونية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عن خطأ جراحي من أحد الأطباء إصابتها بتلوث بكتيري نقلت على أثره إلى غرفة العناية المركزة.


وحرص عدد من النجوم على الدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية كان آخرهم خالد الصاوي وبدرية طلبة، ومن بينهم منى زكي وصبا مبارك وأحمد حلمي وسوسن بدر.


وكشف الفنان وائل عبد العزيز عن تطورات حالة شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية مساء أمس.


وكتب وائل عبد العزيز عبر حسابه بموقع فيسبوك: "أنا كل اللى هقدر اقوله دلوقتى ادعوا لياسمين حالتها خطرة".


وكان آخر ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز من غرفة العمليات قبل إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.


يذكر أن ياسمين عبد العزيز شاركت في السباق الدرامي الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" من إنتاج شركة سينرجي، بطولة النجوم أحمد العوضي، خالد الصاوي وأحمد سعيد عبد الغني وإيمان السيد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

 

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منى زكى الجمهور الدعاء ياسمين عبد العزيز وعكة صحية

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