والد قفشة: هندبح جمل وعجلين احتفالا بفوز النادي الأهلي.. فيديو

علق والد لاعب النادي الأهلي محمد مجدي قفشه، قائلا: "أول ما محمد جاب الجول زغرطنا وهيصنا وكنا مبسوطين".



وأضاف "مجدي قفشه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "البلد كلها كانت فرحانة ومبسوطين، والجماهير جات البيت وقعدوا يرقصوا قدام البيت"، مردفا: "كنا حاسين أنه هيجيب جول".



وأوضح: "والدته كانت بتسمع الماتش من الراديو ومكنتش بتتفرج على التليفزيون، وكانت علطول بتصلي، كل 5 دقائق تصلي ركعتين لله، وفرحت وعيطت أما محمد سجل الهدف"، لافتا: "هندبح جميل وعجلين احتفالا بفوز الأهلي".

موسيماني.. جاء في ظرف "طارئ" ووضع إفريقيا في "طوارئ"

نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة في تاريخه عقب الفوز علي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي البطولة .

وقاد مسيرة النجاح الافريقي والمحلي المدير الفني للاهلي بيتسو موسيماني في وقت قصير بعد توليه المسؤولية .

تولي موسيماني مهمة تدريب الاهلي بعد الرحيل المفاجئ والصعب للسويسري رينيه فايلر قبل نصف نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا الموسم الماضي .

وكانت بطولة دورى أبطال إفريقيا غائبة عن خزائن النادي الاهلي منذ 2013 وواجه سوء حظ كبير في تحقيق اللقب رغم وصوله للنهائي مرتين متتاليتين .

وأعلن السويسري رينيه فايلر الرحيل عن النادي الأهلي لأسباب شخصية ورغبته في التواجد رفقة اهله بسويسرا بعد توقف الدورى وتأجيل مباريات إفريقيا في ذلك الوقت علي خلفية انتشار فيروس كورونا مما جعل بطولة الدوري المحلي الاطول في التاريخ .

وللمرة الاولي في التاريخ يعلن النادي الاهلي تعيين مدير فني إفريقي علي رأس الجهاز الفني للفريق الأول وهي المهمة الصعبة التي حملها الخطيب رئيس النادي امام الجمهور .

وقال الخطيب في تصريحات بعد التعاقد مع موسيماني أن الاختيار وقع عليه بسبب خبرته الكبيرة في قارة إفريقيا ومعرفته بالنادي الاهلي .

وبالفعل نجح موسيماني في أول مهمة صعبة أوكلت اليه وهي تحقيق لقب بطولة إفريقيا الغائب عن خزائن الاهلي وذلك أمام الغريم التقليدي الزمالك .

حقق النادي الأهلي الفوز علي الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف “ مباراة القاضية ممكن” .

وبعدها نجح في التتويج بلقب كأس مصر أمام طلائع الجيش ثم السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي .

والتتويج بميدالية برونزية غاليه في بطولة كأس العالم للاندية بالدوحة وهي الثانية من نوعها تدخل خزائن المارد الاحمر .

واستمرت نجاحات موسيماني مع الاهلي في الموسم التالي حينما حقق بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية علي التوالي والعاشرة .

موسيماني وضع الاهلي مرة اخري في كأس العالم للأندية واقترب من لقب قاري جديد وهو بطولة السوبر الافريقي .

إعادة هيبة الاهلي

نجح موسيماني في إعادة هيبة النادي الاهلي مرة اخري في قارة إفريقي بعد غياب طويل عن البطولات والالقاب .

حيث أخذ بثأر النادي الاهلي أمام الترجي التونسي الذي حقق لقب دورى أبطال إفريقيا علي حساب الاحمر عام 2018 ، وانتقلم لخماسية صن داونز الشهيرة في شباك الاهلي حينما اقصاهم الموسم المنقضي من البطولة .

وانتقم من الوداد الذي حقق لقب بطولة دورى أبطال إفريقيا علي حساب الاهلي في 2017 .

ومازال امام موسيماني تاريخ كبير يسطره مع النادي الاهلي كما كان يحلم .

