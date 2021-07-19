أنواع جديدة تنضم لمزاد 27 يوليو لسيارات الحوادث .. تعرف عليها

تعتبر مزادات سيارات الحوادث في مصر ، من أهم أنواع المزادات المتواجدة الآن ، بسبب العديد من المميزات التي تشملها منها انخفاض الأسعار فيها بشدة ، نظرا لحالتها ، لذلك يعتبر البعض أن هناك فرص أفضل للحصول على سيارة .



وكانت قد أعلنت العديد من الشركات الخاصة عن فعاليات لمزادات سيارات الحوادث الفترة الأخيرة ، وكانت من بينهم شركة وثاق للتأمين ، التي أعلنت عن مزاد جديد لسيارات الحوادث للأفراد والشركات يوم 27 يوليو .



ولكن أوضحت الشركة مؤخرا أن هناك أنواع جديدة للسيارات الحوادث ستنضم للمزاد ، مؤكدة ان البيع سيكون سيارة بسيارة ، ويشمل المزاد سيارات ملاكي سارية التراخيص من موديلات 2016 الي موديلات 2021 من ماركات وأنواع مختلفة.

أنواع السيارات



وأوضحت الشركة ان سيارات الحوادث التي يضمها المزاد ، هي تويوتا كورولا ، رينو ميجان ، لوجان ، داستر ، كيا سورينتو ، سيراتو ، فورد كوجا ، نيسان قشقاى ، سنترا ، صنى ، ام جى 5 ، سيات توليدو ، و تم إضافة سيارات جديدة للمزاد مؤخرا تشمل نيسان صني ، فيات تيبو ، نيسان قشقاي ، رينو ميجان ، رينو لوجان ، كيا سيراتو ، شيفروليه أوبترا ، سوزوكي ألتو .



وتابعت الشركة ان فعاليات مزاد سيارات الحوادث سيقام في موعده المحدد بمقر نادي الشركة المصرية للاتصالات أمام السيرك القومي بالعجوزة ومسرح البالون الساعة ١٢ظهراً .



مؤكدة أنه لا يشترط وجود بطاقة ضريبية أو سجل تجارى ، ولكن الاشتراك في المزاد يتطلب كراسة الشروط للمعاينة نظير مبلغ ١٠٠جنيه