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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أنواع جديدة تنضم لمزاد 27 يوليو لسيارات الحوادث .. تعرف عليها

مزاد حوادث
مزاد حوادث

تعتبر مزادات سيارات الحوادث في مصر ، من أهم أنواع المزادات المتواجدة الآن ، بسبب العديد من المميزات التي تشملها منها انخفاض الأسعار فيها بشدة ، نظرا لحالتها ، لذلك يعتبر البعض أن هناك فرص أفضل للحصول على سيارة .


وكانت قد أعلنت العديد من الشركات الخاصة عن فعاليات لمزادات سيارات الحوادث الفترة الأخيرة ، وكانت من بينهم شركة وثاق للتأمين ، التي أعلنت عن مزاد جديد لسيارات الحوادث للأفراد والشركات يوم 27 يوليو .


ولكن أوضحت الشركة مؤخرا أن هناك أنواع جديدة للسيارات الحوادث ستنضم للمزاد ، مؤكدة ان البيع سيكون سيارة بسيارة ، ويشمل المزاد سيارات ملاكي سارية التراخيص من موديلات 2016 الي موديلات 2021 من ماركات وأنواع مختلفة. 

 

أنواع السيارات 


وأوضحت الشركة ان سيارات الحوادث التي يضمها المزاد ، هي تويوتا كورولا ، رينو ميجان ، لوجان ، داستر ، كيا سورينتو ، سيراتو ، فورد كوجا ،  نيسان قشقاى ، سنترا ، صنى ، ام جى 5 ، سيات توليدو ، و تم إضافة سيارات جديدة للمزاد مؤخرا تشمل نيسان صني ، فيات تيبو ، نيسان قشقاي ، رينو ميجان ، رينو لوجان ، كيا سيراتو ، شيفروليه أوبترا ، سوزوكي ألتو .


وتابعت الشركة ان فعاليات مزاد سيارات الحوادث سيقام في موعده المحدد بمقر نادي الشركة المصرية للاتصالات أمام السيرك القومي بالعجوزة ومسرح البالون الساعة ١٢ظهراً .


مؤكدة أنه لا يشترط وجود بطاقة ضريبية أو سجل تجارى ، ولكن الاشتراك في المزاد يتطلب كراسة الشروط  للمعاينة نظير مبلغ ١٠٠جنيه

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