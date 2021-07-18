المنشد ابراهييم عبدالرحيم يبدع في تقليد الشيخ نصر الدين طوبار.. فيديو

حل المنشد ابراهيم عبد الرحيم عبادة، ضيفًا على موقع صدى البلد الإخباري، فى لقاء قدم خلاله عددًا من الأناشيد الدينية بمناسبة موسم الحج ، كان منها تقليده للشيخ نصر الدين طوبار في إنشاد "بك أستجير"

وقال إبراهيم عبدالرحيم، إن والدته هي صاحبة الفضل الكبير في موهبة الإنشاد فهي من شجعته على ذلك خاصة وأنها حافظة لكتاب الله خاصة وأن جده لأمه كان محفظًا للقرآن الكريم وقبل وفاته كان دائمًأ يدعوا "اللهم اجعل نسلي من أهل القرآن".

وأضاف المنشد إبراهيم عبدالرحيم أنه تخرج في كلية أصول الدين والدعوة عام 2006 وحفظ القرآن الكريم في كتاب القرية ، مشيرًا إلى أن المنشدين القدامى هم الأحب إلى قلبه منهم الشيخ نصر الدين طوبار والشيخ سيد النقشبندي.



وأشار إلى أن أغلب كلمات أناشيده كتبها الشيخ حسان التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بأسيوط ، مضيفا أنه أحد أبناء الطريقة التيجانية الصوفية.