عمر كمال يمزح مع عمرو أديب : " الفرقة أهلاوية وجايبين أعلام وعاوزين يحتفلوا قدامي أنا و أنت علشان زملكاوية"..فيديو

مازح المغني عمر كمال عمرو أديب قائلا " الفرقة أهلاوية وجايبين أعلام وعاوزين يحتفلوا قدامي أنا و أنت علشان زملكاوية"

واضاف كمال خلال لقائة في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، الفرقة طلبت مني ان يقوم الإعلامي عمرو أديب برفع علم النادي الأهلي بسبب فوزة " بـ العاشرة " .

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أكد المغني الشاب عمر كمال خلال ندوته بموقع صدى البلد أن مغني المهرجانات حمو بيكا لا يتعمد على فيديوهاته الكوميدية التي يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشار إلى أن الافيه الذي يقوله لو جيد من الممكن أن يصوره للجمهور.

وكان مطرب المهرجانات عمر كمال نشر صورة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وطمأن عمر كمال، جمهوره على حالته الصحية، مؤكدا أنه سليم؛ ردًا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المنتشرة.

وعلق عمر كمال: "أنا كويس الحمد لله.. شوية تعب ويروحوا زى أى تعب من كتر السفر وقلة النوم وكتر المشاكل".

وأضاف عمر كمال: "الحمد لله على كل شيء شكرا لكل اخ واخت وفنان سأل عنى باتصال أو رسالة أو دعوة أو كومنت".