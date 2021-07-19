"الناجي الوحيد" شاب إسباني يعيش في عام 2027.. ويثبت بالفيديوهات.. شاهد

أثار شاب إسباني يدعى “ خافيير ” المشهور بـ “ الناجي الوحيد ” unicosobreviviente الجدل في الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى الشاب الإسباني الذي لم يكشف عن هويته انه استفاق من غيبوبة في عام 2027 ووجد نفسة وحيدا ، و يعيش في المستقبل وبالتحديد في عام 2027.

ونشر الشاب الإسباني أول فيديو له أثناء تجوله في الشوارع وهي فارغة من البشر، ولكن متابعين هذا الشاب شككوا في حقيقة ما يدعيه، ولكنه أثبت لهم ذلك بالذهاب لأماكن طلبها المتابعون ومنها مقرات أندية إسبانية وأماكن سياحية معروفة ومحلات تجارية كبيرة ولكنه وجدها كلها فارغة.

ما حقيقة الشاب الإسباني؟

وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ما يقدمه الشاب الإسباني، والسؤال هنا، لماذا لا يكشف الشاب الإسباني عن هويته؟.. وهل من الطبيعي أن يجد شخص نفسه في عالم انقرض فيه البشر وأصبح هو الناجي الوحيد ويتصرف هكذا؟ .. ، أم يستخدم تقنية معينة تجعل الشوارع تظهر فارغة من البشر.