عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الناجي الوحيد" شاب إسباني يعيش في عام 2027.. ويثبت بالفيديوهات.. شاهد

الناجى الوحيد - unicosobreviviente
الناجى الوحيد - unicosobreviviente

أثار شاب إسباني يدعى “ خافيير ” المشهور بـ “ الناجي الوحيد ”  unicosobreviviente الجدل في الساعات الماضية عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث ادعى الشاب الإسباني الذي لم يكشف عن هويته انه استفاق من غيبوبة في عام 2027 ووجد نفسة وحيدا ، و يعيش في المستقبل وبالتحديد في عام 2027.

 

ونشر الشاب الإسباني أول فيديو له أثناء تجوله في الشوارع وهي فارغة من البشر، ولكن  متابعين هذا الشاب شككوا في حقيقة ما يدعيه، ولكنه أثبت لهم ذلك بالذهاب لأماكن طلبها المتابعون ومنها مقرات أندية إسبانية وأماكن سياحية معروفة ومحلات تجارية كبيرة ولكنه وجدها كلها فارغة.

 

ما حقيقة الشاب الإسباني؟

 

وحتى الآن لا يعلم أحد حقيقة ما يقدمه الشاب الإسباني، والسؤال هنا، لماذا لا يكشف الشاب الإسباني عن هويته؟.. وهل من الطبيعي أن يجد شخص نفسه في عالم انقرض فيه البشر وأصبح هو الناجي الوحيد ويتصرف هكذا؟ .. ، أم يستخدم تقنية معينة تجعل الشوارع تظهر فارغة من البشر.

@unicosobreviviente

@unicostory ##unicosobreviviente

♬ sonido original - Único Sobreviviente
@unicosobreviviente

Responder a @marianav_0510

♬ sonido original - Único Sobreviviente

 

unicosobreviviente الناجى الوحيد خافيير شاب إسباني عام 2027

ترشيحاتنا

لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم ؟ ومتى يبدأ الوقوف بعرفات

كهربا : سعيد فى الأهلي .. وحلمي الاعتزال بعد 10 سنوات داخل النادي

وثائق: إثيوبيا حاولت تكوين تحالف مع بريطانيا ضد مصر منذ نصف قرن

فيضانات ألمانيا تدمر العشرات من سيارات أودى 2022

حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الثمانية أيام قبله.. الإفتاء تجيب

الدينار الكويتى الأعلى ... أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

شوفتها على الترولي بتصرخ.. مريضة تصادف وجودها فى المستشفى تكشف حالة ياسمين عبد العزيز

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

دعاء يوم التروية.. مستجاب ويفرج الهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديو جراف ..هجوم حلا شيحة على والدها والشركة المنتجة تتخذ إجراء قانونيا

راجل لراجل.. نقيب الممثلين يتوعد ابن الحويني بعد "توبة حلا شيحة" |فيديوجراف

السر في شيكابالا.. تفاصيل تراجع الزمالك عن تهنئة الأهلي بعد اللقب العاشر "فيديوجراف"

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبدالعزيز بعد دخولها العمليات للمرة الثانية "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

نهي أباظة تكتب: ملاكي.. ومأستكه في بواكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

اﻟﻤﺰﻳﺪ