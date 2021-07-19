حالة الطقس اليوم الاثنين 19 /7 / 2021 فى مصر

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على قناة "صباح البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19-7- 2021، في القاهرة والمحافظات.



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين وقفة عرفات، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 25 والعظمى 34



درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 24 والعظمى 32



درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 العظمى 32



درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 30



درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 العظمى 32



درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى السويس الصغرى 25 والعظمى 37



درجات الحرارة فى العريش الصغرى 25 والعظمى 32



درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 37



درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 29 والعظمى 40



درجات الحرارة فى طابا الصغرى 24 والعظمى 38



درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 20 والعظمى 32



درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 30 والعظمى 42



درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 30 والعظمى 41



درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 39



درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 40



درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 26 والعظمى 41



درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 42



درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 43



درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 44



درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 44

