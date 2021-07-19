الأسعار اليوم وقفة عيد الأضحى: الدولار والعملات تشهد استقرارا.. تراجع بعض الخضراوات والفاكهة.. ارتفاع بالذهب

الأسعار اليوم وقفة عيد الأضحى:

الدولار والعملات تشهد استقرارا

تراجع بعض الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة

ارتفاع جرام الذهب بختام تعاملات الأمس بمحلات الصاغة

حالة من الاستقرار في الأسعار، شهدتها مصر خلال اليوم الإثنين 19 يونيو 2021، وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك على مستوى التعاملات الإلكترونية للعملات، أو المنتجات الرئيسية في الأسواق المختلفة.

سعر الدولار اليوم

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال اليوم الأثنين يوليو2021 وفقا لأخر تحديث في البنوك العاملة في مصر، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين في البنك المركزي 15.63جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين في بنك الأهلي الكويتي بيريوس 15.66جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين مصرف أبوظبي الإسلامي 15.66جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك المصري الخليجي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين في بنك 15.66 جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأثنين في بنوك (الامارات دبى الوطني، المصري لتنمية الصادرات) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك ( بلوم ، العربي الأفريقي الدولي، عودة ، المشرق ، ،التعمير والإسكان ،التنمية الصناعية، أبوظبي الأول FAB،الأهلى المتحد، عودة، المشرق ،كريدي اجريكول، اتش اس بى سى HSBC،الاستثمار العربي ،مصر ايران للتنمية، قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطني NBK)نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه.



سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين في بنوك (الإسكندرية، فيصل الإسلامي) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنوك (الأهلي، مصر، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، قناة السويس) نحو 15.62جنيه للشراء و 15.72 جنيه.

أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 19-7-2021، في مصر ارتفاعا جديدا مقارنة بالأسعار الأسبوع الماضي، وذلك لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت الأسعار موجة من الارتفاع غير المسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق من ذروة جائحة كورونا في منتصف العام السابق 2020، حيث تخطى سعر جرام الذهب عيار 21: 900 جنيه في مصر ووصل إلى 920 جنيها للجرام عيار 21.

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 : 792 جنيها اليوم الإثنين 19-7-2021 بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 :786 جنيها الأسبوع الماضي ، و سجل الذهب عيار 21 : 826 جنيهًا في بداية شهر يناير الماضي ، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل الماضي 774 جنيها.

ويقدم “صدى البلد” للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.



أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 792 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 مسجلا : 905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 22 : 830 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 792 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 679 جنيها

أسعار الخضراوات

كما ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الإثنين 19-7-2021، وقفة عيد الأضحى المبارك، وذلك بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، حيث تراوح سعر الطماطم بين 1.5 و 2.75 جنيه، والبطاطس بين 4 إلى 5.5 جنيه بارتفاع جنيه واحد، والبصل 1.5 إلى 3 جنيهات.

وبلغ سعر الكوسة نحو بين 1.5 و4 جنيهات للكيلو بتراجع بلغ 1.5 جنيه، ووصل سعر الجزر “بدون عروش” إلى 2.25 جنيه بتراجع 0.75 قرشا، وتراوحت الفاصوليا الخضراء بين 3.5 و5.5 جنيه، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي 2 و4 جنيهات.

وسجل الفلفل الرومي صوب 6 جنيهات، والفلفل رومي صوب 6 جنيهات، والفلفل الألوان من 8 إلى 12 جنيها، والملوخية 2.5 و5.5 جنيه، والخيار الصوب 5.5 جنيه، والخيار البلدي 2.5 و4.5 جنيه.



ووصلت أسعار البامية من 7 إلى 13 جنيها للكيلو، والبطاطا 4 جنيهات، والثوم تراوح بين 20 و30 جنيه للكيلو، واللفت سجل 1.25 جنيه، وورق العنب البلدي تراوح بين 7 و15 جنيها للكيلو والبناتي 10 إلى 20 جنيها.

أسعار الفاكهة

وعن أسعار الفاكهة اليوم تراوح سعر البرتقال الصيفي بين 2.5 و4 جنيهات للكيلو بارتفاع 50 قرشا، والجريب فروت من 5 إلى 8 جنيهات، والليمون البلدي من 7 إلى 13 جنيها، سجل العنب البناتي الأصفر من 6 إلى 9 جنيهات، والعنب البناتي أحمر 6 إلى 9 جنيهات، والتفاح المصري من 9 إلى 15 جنيها، والتفاح الأمريكي الإيطالي من 17 إلى 23 جنيها.

والبلح السلمي تراوح بين 15 و25 جنيها، والبلح البارحي من 20 إلى 30 جنيها، البلح السيوي سجل 20 جنيها، والتين البرشومي تراوح بين 7 إلى 10 جنيهات، وسجل الكانتلوب 4.5 جنيه، وشمام 4 جنيهات.

وعن أسعار المانجو، تراوح سعر المانجو العويسي بين 15 إلى 30 جنيها، والمانجو الهندي بين 15 إلى 20 جنيها، والمانجو البلدي 12 جنيها، والمانجو الفونس من 15 إلى 20 جنيها، والمانجو الفص بين 20 و40 جنيها.

وسجل المانجو الدبشة من 7 إلى 11 جنيها، والمانجو الصديقة 12 إلى 18 جنيها، والمانجو جولك 14 جنيها، والسنارة بـ 11 جنيها، والسكري من 10 إلى 16 جنيها.

ووصل سعر البطيخ (8:10 كيلو) من سعر 32 إلى 40 جنيها، والبطيخ (6:8) من 21 إلى 28 جنيها، وسجل الخوخ البلدي العريشي من 7 إلى 11 جنيها، ونكترين بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، ووصل سعر البرقوق سنتا روزا من 20 إلى 35 جنيها، والمشمش المستورد 20 جنيها.

كما يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد اليوم الإثنين 19 يوليو 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم الاثنين 19 يوليو 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.

أسعار الدواجن

وينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 19-7-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 19-7-2021 في السوق المحلية:

الدواجن البيضاء : بين 24 و 25 جنيهًا للكيلو

الدواجن البلدى : بين 34- 35 جنيهًا للكيلو

الدواجن الساسو : بين 32 و35 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 30 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60 جنيهًا للكيلو

الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن الامهات البيضاء : 20 جنيهًا للكيلو