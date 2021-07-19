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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الجهاز الفني للزمالك يكشف برنامج الفريق بمعسكر الإسكندرية استعدادا لغزل المحلة

الجهاز الفني للزمالك
الجهاز الفني للزمالك

كشف الدكتور منتصر الرملاوي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن برنامج الفريق خلال معسكر برج العرب بالإسكندرية، والمقرر انطلاقه يوم الأربعاء المقبل.

وقال “الرملاوي” إن الجهاز الفني للفريق بقيادة كارتيرون منح الفريق راحة من تدريبات غدا الثلاثاء بمناسبة أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أن الفريق سيتجمع في مقر النادي يوم الأربعاء القادم في تمام الخامسة مساء للسفر إلى الإسكندرية لبداية المعسكر المغلق استعدادا لاستئناف بطولة الدوري.

وأشار إلى أن الفريق سيبدأ تدريباته يوم الخميس على ملعب الفندق، ويستمر المعسكر حتى يوم ٢ أغسطس المقبل.

وأضاف أن الفريق سيعود للقاهرة للدخول في معسكر جديد لمدة ٢٤ ساعة استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة بالدوري.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة يوم ٣ أغسطس المقبل في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الأول بجدول الدوري برصيد ٦١ نقطة

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