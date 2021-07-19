الأنبا بشارة يفتتح الندوة الثالثة لـ المرحلة الثانوية لـ كنائس أبو قرقاص

ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بأبوقرقاص، أن صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، افتتح صباح اليوم، الندوة الثالثة للمرحلة الثانوية، لشباب كنائس منطقتي ملوي وديرمواس، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية بأبوقرقاص.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وألقى نيافة المطران كلمة العظة حول ضرورة تطوير الذات بالتكوين، حتى لا نصاب بالهشاشة والضعف أمام تحديات العصر.

جاء ذلك بحضور القمص إبراهيم شفيق، وكيل عام المطرانية، والذي ألقى كلمة حول "الليتورجية"، كما حضر أيضًا الأب يوحنا بولس، راعي كنيسة مار جرجس بدلجا، والأب إسحق مهيب، مسؤول لجنة الشباب الإيبارشي، علمًا بأن فعاليات الندوة الثالثة ستستكمل بمبنى التنمية بنجع الدك.

الندوة الثانية للمرحلة الثانوية كانت قد افتتحت يوم الاثنين الماضي، الموافق الثاني عشر من الشهر الجاري، لكنائس منطقة أبوقرقاص شرق، بكنيسة مار جرجس بنجع الدك، حيث جاء ذلك بحضور نيافة الأنبا بشارة، علمًا بأن هذه الندوة كانت قد استكملت بمبنى التنمية بنجع الدك.