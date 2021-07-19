السعودية تعلن زيادة كبيرة في إصابات ووفيات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1453 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 510869 إصابة من بينها 10631 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1403 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 492149 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8089 حالة وفاة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أمس الأحد تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1143 حالة ووفاة 12 حالة في المملكة، خلال اليوم السابق.