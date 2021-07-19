عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية تعلن زيادة كبيرة في إصابات ووفيات فيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1453 حالة، ووفاة 14 حالة في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

 

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 510869 إصابة من بينها 10631 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1403 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

ملك السعودية في اتصال مع السيسي: نتمنى لمصر وشعبها الشقيق كل خير وأمن وسلام

الإمارات..أول تعليق من قرقاش على زيارة بن زايد لـ السعودية

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 492149 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8089 حالة وفاة.

 

وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أمس الأحد تسجيل 1055 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19، فيما تم رصد تعافي 1143 حالة ووفاة 12 حالة في المملكة، خلال اليوم السابق.

الصحة السعودية السعودية فيروس كورونا المملكة كوفيد-19

موضوعات متعلقة

الصحف السعودية : المملكة تتحدي كورونا بهذه الإجراءات .. موسم حج استئنائي بمنظومة ذكية .. وتحذيرات من خطر الإرهاب الإيراني على الأمن الإقليمي

السعودية.. سيول شديدة تجرف 3 آلاف قطعة أثرية

ترشيحاتنا

تفتيح شعر الوجه بـ 3 طرق طبيعية

السيسي يهنيء رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بمناسبة حلول عيد الاضحي

بعد شائعة وفاته.. محمد السعدني فنان ظل بدأ بـ الناظر

شباك العربية|أم تنقذ طفلها من الاختطاف في اللحظات الأخيرة.. شاهد

موعد آذان المغرب فى القاهرة ومحافظات مصر اليوم

ارتفاع صادرات البرتقال وتراجع البطاطس خلال عام.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

حالتها خطرة .. شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف تطورات حالتها الصحية

فاقت من الغيبوبة.. تطورات الأزمة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

فيديو جراف.. الصين تسجل أول وفاة بشرية بـ فيروس القرد القاتل

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

كريمة أبو العينين

الفقراء يجب ألا ينجبوا إناثا

اﻟﻤﺰﻳﺪ