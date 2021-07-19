نيافة الأنبا باسيليوس يهنئ محافظ المنيا بعيد الأضحى المبارك

أفاد المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، بأن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، هنأ مساء أمس، اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بمقر المحافظة.

رافق نيافة المطران خلال الزيارة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة من الكنيسة الأرثوذكسية بمحافظة المنيا، وذلك بحضور قيادات المحافظة، والأوقاف.

كما التقي الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ومع الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، أمس، بالأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، ولفيف من الآباء الأساقفة من الكنيسة الأرثوذكسية في لقاء أخوي، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل مطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، ووفد من الآباء الكهنة بمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، وذلك لتهنئة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.