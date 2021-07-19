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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن زايد: الشراكة بين السعودية والإمارات قوية ومستمرة

محمد بن زايد: الشراكة
محمد بن زايد: الشراكة بين السعودية والإمارات قوية ومستمرة

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، اليوم الاثنين، إن الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية قوية ومستمرة.

 

وكتب محمد بن زايد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: "سعدت اليوم بلقاء أخي محمد بن سلمان في الرياض.. بحثنا تعزيز علاقاتنا الأخوية الراسخة وتعاوننا الإستراتيجي".

 

وتابع ولي عهد أبوظبي "الشراكة بين الإمارات والسعودية قوية ومستمرة لما فيه خير البلدين والمنطقة".

الإمارات..أول تعليق من قرقاش على زيارة بن زايد لـ السعودية

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وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين، في الرياض سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين، والشراكة الإستراتيجية إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

وتبادل الزعيمان وجهات النظر بشأن "عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية والشرق الأوسط والجهود المبذولة لإيجاد تسويات سياسية للأزمات والتحديات التي تواجهها بما يكفل تحقيق السلام والاستقرار للمنطقة وشعوبها"

 

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في وقت سابق اليوم الإثنين، إلى الرياض، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

 

كان في استقبال الشيخ محمد بن زايد لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

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