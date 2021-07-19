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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل ما تسافر.. اعرف أماكن النقاط الحمراء والسوداء على الطرق السريعة

نصائح السفر
نصائح السفر

يعشق العديد من المواطنين السفر على الطرق السريعة في أوقات الليل ، خصوصا المسافرين إلى الأماكن الساحلية لقضاء أجازات الصيف و الأعياد ، ولكن لا يعلموا مدى خطورة هذا التوقيت في السفر .

 

نصائح أثناء السفر 

 

نشر أحد الخبراء بهيئة الإسعاف المصرية ، أن جميع الطرق السريعة  و الطرق الرئيسية داخل مصر مصنفة في الهيئة بنوعين ولونين من النقاط و الأكواد و هى نقاط حمراء و نقاط سوداء .

 

وأوضح ان النقاط الحمراء هي بعض الأماكن المحددة على الطريق السريع أو الرئيسي ويقع بها حوادث لكنها ليست مميتة ، أما النقاط السوداء فهي بعض الأماكن المحددة على الطريق السريع أو الرئيسي يقع بها حوادث لكن خطر و مميتة .

 

وتابع الخبير أن من بين هذه المناطق ذات النقاط السوداء والحمراء ، يأتي طريق الكريمات ، و دورانا طريق الغردقة والزعفرانة ، و بعض الأماكن على طريق الأوتوستراد ، لذلك نبه على ضرورة مراعات اتباع تعليمات القيادة الصحيحة أثناء السير عليهم أو على أي طريق أخرى حتى لا تعرض نفسك ومن معك للخطر .

 

وأكد الخبير أن السفر في الأوقات الليلية ، دائما ما ينتج عنه حوادث بسبب النوم و انعدام الرؤية ، لأن السائق معرض للنوم او يواجه سيارة قادمه من أمامه قائدها غارق في النوم ، او من الخلف وفى كلا الحالات تكون الإصابات خطرة جدا وتؤدى إلى الوفاة .

 

وأوضح آن من بين أسباب الحوادث زيادة حمولة السيارة أثناء القيادة على الطرق السريعة ، فمثلا استجابة الفرامل تكون جيدة عندما تكون بمفردك، بعكس وجود 5 أشخاص في السيارة ، كما أنه لا يمكن القيادة اسرع من 120 كيلو متر/ س ، لأن ذلك يعرض للخطر .  

 

وأوضح الخبير أن هناك نصائح أخرى أهمها ، ملئ إطارات السيارة بغاز النيتروجين ، لأنه لا يتمدد مثل الهواء أثناء السير ، وبالتالي لا يتعرض للانفجار ، بالإضافة الى ربط حزام الأمان دائما أثناء القيادة ومن معك ، وعدم التشتت معهم ، فمن الأحسن أن تسمع حديثهم وعينك تنظر إلى الأمام على الطريق جيدا.

السفر الطرق السريعة المسافرين الأماكن الساحلية أجازات الصيف الاعياد

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