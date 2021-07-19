قبل ما تسافر.. اعرف أماكن النقاط الحمراء والسوداء على الطرق السريعة

يعشق العديد من المواطنين السفر على الطرق السريعة في أوقات الليل ، خصوصا المسافرين إلى الأماكن الساحلية لقضاء أجازات الصيف و الأعياد ، ولكن لا يعلموا مدى خطورة هذا التوقيت في السفر .

نصائح أثناء السفر

نشر أحد الخبراء بهيئة الإسعاف المصرية ، أن جميع الطرق السريعة و الطرق الرئيسية داخل مصر مصنفة في الهيئة بنوعين ولونين من النقاط و الأكواد و هى نقاط حمراء و نقاط سوداء .

وأوضح ان النقاط الحمراء هي بعض الأماكن المحددة على الطريق السريع أو الرئيسي ويقع بها حوادث لكنها ليست مميتة ، أما النقاط السوداء فهي بعض الأماكن المحددة على الطريق السريع أو الرئيسي يقع بها حوادث لكن خطر و مميتة .

وتابع الخبير أن من بين هذه المناطق ذات النقاط السوداء والحمراء ، يأتي طريق الكريمات ، و دورانا طريق الغردقة والزعفرانة ، و بعض الأماكن على طريق الأوتوستراد ، لذلك نبه على ضرورة مراعات اتباع تعليمات القيادة الصحيحة أثناء السير عليهم أو على أي طريق أخرى حتى لا تعرض نفسك ومن معك للخطر .

وأكد الخبير أن السفر في الأوقات الليلية ، دائما ما ينتج عنه حوادث بسبب النوم و انعدام الرؤية ، لأن السائق معرض للنوم او يواجه سيارة قادمه من أمامه قائدها غارق في النوم ، او من الخلف وفى كلا الحالات تكون الإصابات خطرة جدا وتؤدى إلى الوفاة .

وأوضح آن من بين أسباب الحوادث زيادة حمولة السيارة أثناء القيادة على الطرق السريعة ، فمثلا استجابة الفرامل تكون جيدة عندما تكون بمفردك، بعكس وجود 5 أشخاص في السيارة ، كما أنه لا يمكن القيادة اسرع من 120 كيلو متر/ س ، لأن ذلك يعرض للخطر .

وأوضح الخبير أن هناك نصائح أخرى أهمها ، ملئ إطارات السيارة بغاز النيتروجين ، لأنه لا يتمدد مثل الهواء أثناء السير ، وبالتالي لا يتعرض للانفجار ، بالإضافة الى ربط حزام الأمان دائما أثناء القيادة ومن معك ، وعدم التشتت معهم ، فمن الأحسن أن تسمع حديثهم وعينك تنظر إلى الأمام على الطريق جيدا.