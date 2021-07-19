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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب حصد النجمة العاشرة

عقب حصد النجمة العاشرة.. "رباعى الأهلى" يصل طوكيو للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي

رباعي الاهلي
رباعي الاهلي

وصل رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى "محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وصلاح محسن"، إلى طوكيو اليوم الإثنين قادمين من ألمانيا، ومن المقرر أن يتوجه الرباعى غدا إلى مدينة سابورو اليابانية التى تستضيف معسكر الفراعنة.

 

وخضع الرباعى الأحمر لترانزيت بألمانيا فى طريق السفر إلى طوكيو، حيث غادر الرباعى المغرب ظهر أمس الأحد عقب الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

 


ووصل صباح الجمعة الماضي منتخب مصر الأولمبى، إلى طوكيو بعد رحلة استغرقت 12 ساعة، على متن طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.

 

قائمة منتخب مصر الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، أحمد رمضان بيكهام، أسامة جلال، أحمد حجازي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، أحمد أبوالفتوح ، وكريم فؤاد.

الوسط: عمار حمدي، أكرم توفيق، وإمام عاشور.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، ناصر ماهر، وعبدالرحمن مجدي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، وناصر منسي.

محمد الشناوي طاهر محمد طاهر اكرم توفيق صلاح محسن النادي الأهلي اولمبياد طوكيو

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