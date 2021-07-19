كيف يحرق هوديا الصبار الدهون وينقص الوزن

كشف الدكتور محمد رحيم استشارى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، عن أهمية هوديا الصبار في انقاص الوزن وحرق الدهون، مؤكدا أنه يعمل على انقاص الوزن بشكل صحي.



وأضاف محمد رحيم، خلال لقائه ببرنامج ست الستات، المذاع على فضائية صدى البلد، اليوم “الاثنين”، أن الدور الأساسي له هو مساعدة الشخص على إنقاص الوزن لكن بشكل صحي دون التأثير عليه وعلى مظهره الخارجي، مشيرا إلى أن طبيعة الأكل بتفرق كثيرا مع جميع الحالات لإنقاذ الوزن بطريقة صحية.

وقال الدكتور محمد رحيم استشارى التغذية العلاجية وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، إن الدايت يتم بناءً على تفاصيل حياة الشخص وبما يناسب حالة الشخص الصحية لأنه إذا تعارض نظام الدايت مع أسلوب حياة الشخص لا يستطيع أن ينتظم عليه".





مجموعة هوديا الصبار



وأوضح رحيم أن مجموعة الهوديا المتكاملة أقوى مجموعة لعلاج السمنة وإنقاص الوزن لأنه متكاملة لافتًا إلى أن هذه المجموعة تحتوى على صبار الهوديا الطبيعي.

وأضاف رحيم أن صبار الهوديا يعمل على سد الشهية ويوجه الحرق ناحية الدهون.

وأردف أنه عند تناول الصبار فى بداية اليوم يقوم بفقدان الشهية بالإضافة إلى خلاصة القهوة الخضراء والكرميوم حيث أنه يقوم بتوازن مستوى السكر فى الدم والجارسينيا التى تساعد على تحويل الدهون إلى طاقة.

ولفت إلى أن هذا الكورس من الدايت سيعالج جميع المشكلات التى من الممكن أن يواجها الشخص أثناء البداية فى نظام الدايت الخاص به.

وأكد أن "الميزوتشوك" هو تكنيك متبع منذ الخمسينات، لإذابة الدهون من خلال حقن مادة معينة مثل بعض المواد المستخرجة من الفول الصويا، موضحا أن معظم مكوناته متعلقة بالجلد.



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استشاري يكشف عن نوع شوربة ينقص الوزن 5 كيلو خلال أسبوع

قال الدكتور محمد رحيم، أخصائي التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية لعلاج السمنة، إن هناك الكثير من الوجبات البديلة التي تساعد على خفض الوزن مثل إعداد شوربة خضار بالخرشوف، الذي يُعد علاجا لمرضى الكبد مثله مثل البرتقال لمريض البرد بدون مبالغة.



وتابع "رحيم"، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الخرشوف من الممكن إعداده في شوربة الخضار التي تتكون من ورق الكرنب الأحمر، والكرفس، والكوسة، والجزر، وورق الخرشوف، ويتم وضع التوابل بصورة اعتيادية تمامًا، مشيرًا إلى أن هذه الوجبة متكاملة، ومن الممكن تناول ربع فرخة مع هذه الشربة، معقبًا: "هذه الشربة عبارة عن ألياف كبير جدًا، وتقلل من تناول الطعام بصورة كبيرة".



وأضاف محمد رحيم أن الشخص الذي يسير على هذه الشوربة مع تناول الفطار فاكهة، من الممكن أن يخسر 3 كيلو من وزنه، خلال أسبوع واحد ومن الممكن أن ينخفض الوزن 5 كيلو إذا كان الجسم يحبس بعض المياه.