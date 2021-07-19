جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية في الأسكندرية خلال أيام العيد

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات علي مستوي الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

يأتي هذا في ضوء الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية في الاسكندرية، مشددا علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

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وأكد الشريف علي إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.