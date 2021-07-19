عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية في الأسكندرية خلال أيام العيد

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية يجتمع بالاجهزة التنفيذية استعدادا للعيد

تابع اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، التجهيزات النهائية وما تم اتخاذه من استعدادات علي مستوي الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

 

يأتي هذا في ضوء الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء.

 

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة علي القطاعات الخدمية في الاسكندرية، مشددا علي استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

 

اقرأ أيضا:

 محمد الشريف : محافظة الاسكندرية جاهزة لاستقبال زائريها خلال العيد

 

وأكد الشريف علي إنعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار ال ٢٤ ساعة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ.

الاسكندرية عيد الأضحى فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية محافظ الاسكندرية غرفة العمليات الرئيسية اخبار الاسكندرية اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

الحجز إلكترونيًا.. محافظ الإسكندرية: شاطئ مجاني لأول مرة منذ 20 عامًا

بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الأضحى

ترشيحاتنا

إقليم تيجراي.. كابوس صاحب نوبل الفاضح.. تفاصيل

السيسي: مبادرة حياة كريمة تدشين للجمهورية الجديدة.. فيديو

وزير الصحة السعودي من مشعر عرفات: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جدا

بايدن يحذر: الاقتصاد الأمريكي قد يواجه مضاعفات خطيرة بفعل التضخم

بث مباشر .. الحجاج يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير

أول زعيم عربي بالبيت الأبيض.. ملك الأردن وأسرته يصلون أمريكا للقاء الرئيس جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أدعية يوم عرفة.. 60 دعاء للرزق والعتق من النار

دعاء يوم عرفة لقضاء الحاجة .. بـ10 أدعية تتحقق المعجزات

لم تدخل في غيبوبة ..أخر تطورات الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز.. خاص

دعاء يوم عرفة من 8 كلمات أوصى به النبي.. لا يعرفه كثيرون

سيكون مرئيًا طوال الليل .. ظهور كوكب الموت فى السماء اليوم

وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

إثيوبيا تعلن انتهاء الملء الثاني لـ سد النهضة وتوجه رسالة لـ مصر والسودان|شاهد

جماهير الأهلي هي السند.. محمود الخطيب: شكرًا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استمتع بالأكل من غير ما تتخن.. أكلات دايت لعيد الأضحى

بالركلات وشد الشعر.. شاهد مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات بالكويت |فيديو

الهروب الآن أفضل.. قصة فرار الأفغان من طالبان والهجرة إلى أمريكا

طوله 4 أقدام.. شاهد رجل يتفاجأ بـ ثعبان ضخم خلف المدفأة

فيديو

فيديوجراف.. لماذا سُمي جبل عرفات بهذا الاسم؟

فيديوجراف.. قصة الناجي الوحيد خافيير في 2027

فيديوجراف.. نجوم تعرضوا للغرق .. تفاصيل حادث المخرج ماندو العدل

فيديوجراف.. رسالة عاجلة من أسرتها .. تطورات حالة الإعلامية إيمان الحصري

المزيد

ساحة رأي

سارة الدقن تكتب: أفكار هنفرح بيها أطفالنا في العيد

مصطفى الشيمى يكتب: شارع الضباب

حنان محمود إبراهيم تكتب: الشباب في معرض الكتاب

إبراهيم موسى يكتب: أزمة «الكي جي»

عبدالصمد ماهر يكتب: الخطيب خدع موسيماني 

رمضان البيه يكتب: الحج عرفه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد علي سليمان

الحج في زمن الوباء

ريهام مازن

جبل عرفات !!

مديحة عاشور

«حياة كريمة».. حياة جديدة

د.مجدي بدران

أسباب تورم الشفتين

إبراهيم شعبان

الزمن الروسي

د. محمد مبروك

يوم عرفة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (2)

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم يعني إية حب الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ