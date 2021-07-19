النشرة الاقتصادية..البترول تنفي شائعات البنزين المغشوش ومحفظة الأوراق المالية تسجل 2.8 تريليون جنيه في أبريل الماضي

نشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأحداث الاقتصادية علي مدار اليوم الإثنين والتي من بينها:



القابضة للأدوية تنفى بيع مصنع شركة "سيد" بأسيوط

نفت الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، صحة نقلته إحدى الصحف بشأن بيع وإغلاق مصنع شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) بأسيوط، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة وأنه ليس هناك أية نية لبيع المصنع أو غلقه.

ارتفاع صادرات البرتقال وتراجع البطاطس خلال عام.. تفاصيل

سجلت صادرات مصر من البرتقال الطازج بأنواعه 137105 آلاف دولار خلال ابريل 2021 مقابل 115960ألف دولار من أبريل 2020 بارتفاع بلغ 21145ألف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 18.2%.

البترول تنفي شائعات وجود بنزين مغشوش داخل محطات تموين السيارات

نفت الهيئة المصرية العامة للبترول ما نشر من شائعات على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بوجود بنزين مغشوش ومخلوط داخل بعض محطات تموين السيارات، مؤكدة دم صحة هذه الشائعة، حيث يتم بصفة مستمرة ودائمة سحب عينات بنزين عشوائية من محطات الوقود وتحليلها وان نتائج تحليل العينات التي تمت بالمعامل المختصة.

استقرار الدولار في البنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الاثنين علي مستوي البنوك العاملة بمصر، حيث وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع .

استقرار الذهب لليوم الثالث علي التوالي.. اعرف الأسعار

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا نسبيا لليوم الثالث مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، وتزامنا مع موسم عيد الأضحي؛ علي مستوي جميع أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة.

كيف تحصيل علي تمويل البطاقة الائتمانية للشركات



تستهدف البنوك جذب أكبر شرائح من العملاء الجدد لتعظم سبل استفادة تلك الفئات من الخدمات البنكية الجديدة والتي كلف بها البنك المركزي المصري للجهاز المصرفي، حيث تسعي البنوك لتوسيع دائرة استفادة العملاء من الاشخاص الطبيعين و الشركات من الخدمات البنكية سواء الودائع و القروض والحسابات والبطاقات البنكية من بينها البطاقات الائتمانية للشركات تحت عنوان "Business Credit Card".

"البنك المركزي": 2.8 تريليون جنيه حجم محفظة الأوراق المالية في إبريل الماضي

تراجع اجمالي محفظة الأوراق المالية لدي البنوك إلى 2.802 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 2.84 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ 2.74 تريليون جنيه في فبراير السابق له.