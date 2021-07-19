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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب كورونا .. إلغاء حفل جوائز الأفضل في آسيا للمرة الثانية

الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء حفل توزيع الجوائز السنوية لعام 2021، الذي كان من المقرر أن تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن المكتب التنفيذي قرر إلغاء الحفل نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا  بعد التنسيق مع الاتحاد القطري للعبة.

وكان من المقرر إقامة الحفل في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، لكن الاتحاد الآسيوي قرر إلغاءه مثلما حدث العام الماضي بسبب تأثير الجائحة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أن الاتحاد القطري سيحتفظ بحق استضافة الحفل في جوائز عام 2022، والذي تم نقله ليقام في يناير عام 2023.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حفل توزيع الجوائز السنوية لعام 2021 الدوحة فيروس كورونا المستجد الاتحاد القطري

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