بسبب كورونا .. إلغاء حفل جوائز الأفضل في آسيا للمرة الثانية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إلغاء حفل توزيع الجوائز السنوية لعام 2021، الذي كان من المقرر أن تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.

وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، اليوم الاثنين، أن المكتب التنفيذي قرر إلغاء الحفل نظرا لتداعيات انتشار فيروس كورونا بعد التنسيق مع الاتحاد القطري للعبة.

وكان من المقرر إقامة الحفل في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، لكن الاتحاد الآسيوي قرر إلغاءه مثلما حدث العام الماضي بسبب تأثير الجائحة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي في بيانه أن الاتحاد القطري سيحتفظ بحق استضافة الحفل في جوائز عام 2022، والذي تم نقله ليقام في يناير عام 2023.