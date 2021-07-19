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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خبر سيئ.. فرنسا: دخلنا الموجة الرابعة من كورونا وسنطبق إجراءات مشددة

موجة جديدة لكورونا
موجة جديدة لكورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية نبأ سيئا حول الوضع الوبائي في البلاد، 

و قالت الحكومة الفرنسية أن البلاد  دخلت في موجة رابعة من وباء فيروس كورونا، كوفيد19، مؤكدة إنها  ستواصل مجابهة الوباء بخطة جديدة لمكافحة الفيروس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال عقب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين، إن الخطة تهدف إلى تخفيف الضغط على المستشفيات، التي تشهد زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وتشمل الخطة الغرامات المالية لغير الملتزمين بالقواعد، بما في ذلك ضرورة امتلاك تصريح صحي خاص يحصل عليه المطعمون لزيارة دور السينما والمطاعم، فيما سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا إلزاميا للكوادر الطبية في البلاد.

وتتضمن الخطة أكثر الإجراءات شدة في أوروبا لمحاربة فيروس كورونا، حيث شهدت فرنسا احتجاجات ضد الإجراءات الجديدة.

من جانبه، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في تصريح صحفي اليوم الاثنين إنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حظر التجول للحد من انتشار كوفيد-19 إذا استمرت الإصابات في الارتفاع.

وسجلت فرنسا أكثر من 12500 إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو اليوم الثالث الذي تتجاوز فيه الإصابات عشرة آلاف حالة، إذ أدى الانتشار السريع لسلالة "دلتا" الأكثر عدوى من الفيروس إلى قفزة في الإصابات الجديدة.

وفي الأيام الأخيرة تظاهر آلاف الفرنسيين تنديدا بقرار إلزامية الحصول على الشهادة الصحية لدخول الأماكن العامة، وبقرار إجبارية التطعيم بلقاح كورونا لبعض القطاعات.

وقالت وزارة الصحة إن العدد المسجل يوم الأحد بلغ 12532 ورفع إجمالي الإصابات إلى 5.87 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أن حالات الإصابة بلغت 10949 يوم السبت و10908 يوم الجمعة.

وبلغ إجمالي الوفيات بسبب فيروس كورونا منذ ظهور الوباء في فرنسا 111427.

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